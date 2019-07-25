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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
25.07.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Eski Hava Kuvvetleri generali AfD’den belediye başkanı adayı

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Eski Hava Kuvvetleri generali AfD’den belediye başkanı adayı

Almanya’da Hava Kuvvetleri eski generali Joachim Wundrak’ın 27 Ekim’de yapılacak belediye seçimlerinde aşırı sağ AfD’den Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağını açıklandı. Bunun üzerine akıllara “Polis ve orduyu kısmen AfD’ye kaptırıyoruz” diyen Merz ‘haklı mı çıktı’ sorusu geldi.

ALMAN ordusundan emekli Hava Kuvvetleri emekli generali Joachim Wundrak, AfD’den Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Neue Presse’nin haberine göre Hava Kuvvetleri eski generali Wundrak, 27 Ekim’de yapılacak seçimlerde, AfD’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. AfD Hannover teşkilatı başkan yardımcısı Reinhard Hirche, haberi doğruladı ve “Bu çapta bir aday bulduğumuz için çok mutluyuz” dedi. Hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) gelecek başbakan adayları arasında ismi geçen Friedrich Merz, “Polis ve orduyu kısmen AfD’ye kaptırıyoruz” diye uyarmıştı.

AFGANİSTAN VE BOSNA’DA
65 yaşındaki emekli general Wundrak daha önce Afganistan ve Bosna’da önemli askeri görevlerde bulundu. Wundrak son olarak Hannover yakınlarındaki Wunstorf askeri üssünde hava operasyonları merkezinin komutanıydı. 2017’de AfD’ye giren Wundrak, AfD’den Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı gösterilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Ben ülkemizin geleceği için sorumluluk bilinci ve inançla AfD’ye girdim” dedi.
Seçim 27 Ekim’de yapılacak ve AfD eski general Wundrak’ı 6 Ağustos’ta aday seçecek.

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