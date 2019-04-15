Eski futbolcular, Almanya'da gol yağdırdı

Duisburg şehrinde bulunan Türk kulübü FSV Duisburg'un tesislerinde gerçekleştirilen iki günlük etkinlikte, cumartesi günü,11 Mayıs tarihinde Duisburg'un Hamborn semtinde start alacak ve Türkiye üzerinden Kıbrıs'ta son bulacak olan Doğu Batı Dostluk Rallisi'ne on ayrı ülkeden katılacak olan yarışmacılar bir araya gelerek birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu. Etkinliğin ikinci gününde, yine FSV Duisburg futbol sahasında aralarında ülkelerinin milli formasını giymiş olan Türkiye ile Almanya'nın eski futbolcularının forma giydiği bir gösteri maçı gerçekleştirildi. Gösteri maçını, organizasyonun koordinatörü Doğu Batı Dostluk Rallisi Türkiye Başkanı Nadir Serin, hakem olarak yönetti. Yerel saatle 14.00'te başlayan maçta Türkiye'nin teknik direktörlüğünü Yılmaz Vural yaparken, Türkiye Süper Ligi'nde geçmişte forma giyen Ahmet Dursun, Hasan Kabze, Sinan Kaloğlu, Faruk Atalay, eski milli bayan futbolcu Bilgin Defterli ve FSV Duisburg'un eski yöneticileri ve futbolcularından Erol Ayar, İsmail Komşucuk, Metin Akdemir, Adem Gümüş, Fatih Feyzioğlu, Zafer Özkılıç şeklinde ki 11'le sahaya çıktı. Organizasyona davetli olarak katılan eski milli futbolcu Yıldıray Baştürk gösteri maçını saha kenarından takip etti. Horst Köppel'in teknik direktürlügünü üstlendiği Almanya takımında ise, Thomas Ernst, Klaus Reitmeier, Bachirou Salou, Domi Kumbela, Thomas Kastenmaier, Michael Henke, Dietmar Hirsch, Franz Wunderlich, Chiquinho (Borussia MG), Andreas Voss (MSV Duisburg, Bayer Leverkusen), Darius Wosz (VfL Bochum; Milli Oyuncu), Carsten Wolters, T (Duisburg, Dortmund), bayan futbolcular Sonja Fuss, Linda Bresonik gibi isimler yer aldı. Karşılaşmada Ahmet Dursun, Hasan Kabze, Sinan Kaloğlu'nun ortaya koyduğu performansla, maçı takip eden seyircilerden alkış aldı. ORGANİZASYONA TÜRKİYE'DEN TAM DESTEK

Europa Orient Doğu Batı Dostluk Rallisi 2019 ve Duisburg şehrinde gerçekleştirilen etkinlikleri Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanısıra UNESCO-Göbeklitepe 2019 da destekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Düren, Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, etkinliklere katılarak destek verdi. FSV Duisburg Başkanı Ayhan Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri de etkinlikte hazır bulundu. Europa Orient Rally Başkanı WIlfried Gehr etkinlikleri takip etti.

Etkinliğin koordinatörü olan Europa Orient Doğu Batı Dostluk Rallisi Türkiye Başkanı Nadir Serin, organizasyonla ilgili şunları söyledi:

"Duisburg şehrinde ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleşiyor. Türkiye ile Almanya'nın eski tanınmış futbolcuları ve spor adamları bir araya geldi. Çok güzel bir atmosfer oluştu, Türk-Alman kaynaşması adına da önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Bütün bu etkinliği "spor kardeşliktir" sloganı ile yapıyoruz, amacımız bu kardeşliğe katkı sunmaktır."

Etkinliye Türkiye'den katılan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Düren ise, "TFF olarak yıllardır, Europa Orient Doğu Batı Dostluk Rallisi destekçisiyiz. Oraya katılan isimleri Türkiye'de misafir edip, milli takım hoca ve oyuncuları ile bir araya getiriyoruz. Müsabakalarına sürekli destek olduk. Duisburg şehrinde sadece TFF olarak değil, bir çok bakanlık nezdinde bir çok kuruluşlarla etkinliye destek verildi. Sadece bir maç olarak bakmıyoruz, Duisburg çevresinde ki Türk gençlerin, eski tanınmış oyuncularla bir araya gelmesini, kaynaşmasını da önemsiyoruz" dedi. Etkinliği takip eden Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, "Bu yıl, Europa Orient Doğu Batı Dostluk Rallisi'nin 14'üncüsü gerçekleştiriliyor ve bu rallinin üçte birlik bölümü, Türkiye topraklarında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin tanıtımı acısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu ralliye, on ayrı ülkeden katılımcılar olacak. katılımcı olan 30 civarında takım, Türkiye'de çok sayıda şehrimizi ziyaret edecekler, bunlar arasında ağrı dağı, Göbeklitepe gibi yerler var. Kültür Bakanlığı tarafından Göbeklitepe, Göbeklitepe yılı ilan edildi. Rallinin Göbeklitepe'nin tanıtımı için önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz. Burası bilindiği üzere, insanlık tarihinin en eski tapınağını barındırıyor, bundan dolayı da UNESCO'ya dahil edilmiş bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Yılmaz Vural, "TFF yöneticileri ile geldik. Böylesine güzel bir etkinlikte davet edilmiş olmak, bana keyif verdi. Türk-Alman dostluğu lafta kalmamalı, böyle etkinlikle desteklenmeli, bizde bunu katkı sunmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

Eski milli futbolcu Yıldıray Baştürk ise, "Her yıl yapılan bir etkinlik. Bu yılda bizim kaldığımız Herne şehrine yakın bir mesafede olmuş olması sevindirici. TFF tarafından davet edildim ve severek katıldım. Türk Alman kaynaşması adına önemli bir organizasyon" dedi.

Baştürk, A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova karşılaşmalarında kazandığı altı puanı da değerlendirerek, "İyi bir başlangıç oldu bu iki maçla. kazanmamız gereken maçlardı bunlar, ama böyle maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Geçmişte takıldığımız böyle maçlar çok oldu. Bu sefer böyle olmadı, Şenol Hoca ile iyi bir hava yakalandı. Önemli olan bu havayı Fransa ve İzlanda maçlarına taşımak. Fransa'dan bir puan alarak, İzlanda karşısına çıkmak avantajlı olacaktır" açıklamasını yaptı.