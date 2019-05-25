Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande: Türkiye’yi örnek almalısınız
Dünya Turizm Forumu, bu yıl Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, dünya turizminin önemli temsilcileri ve çok sayıda Türk iş insanının katılımıyla Angola’da gerçekleştirildi. Hollande burada yaptığı konuşmada “Dünyada turizm konusunda çok başarılı ülkeler var. Bunun en güzel örneği Türkiye. Angola da Türkiye’yi örnek almalı” dedi.
TURİZMİN Davos’u olarak 2015 yılından beri Türkiye’de düzenlenen Dünya Turizm Forumu, dünya turizminin önemli temsilcileri ve çok sayıda Türk iş insanının katılımıyla Angola’nın başkenti Luanda’da gerçekleştirildi. Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourençoe, Angola Turizm Bakanı Angela Bragança, konuk bakanlar ve Dünya Turizm Forumu (World Tourism Forum) Başkanı Bulut Bağcı’nın katıldığı forumda, Türkiye’nin turizmdeki başarısına dikkat çekildi.
KİLOMETRELERCE OKYANUS SAHİLİ
Forumda konuşan Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, petrol üretimi ve ihracatında Afrika’da ikinci büyük ülke konumunda bulunan Angola’nın turizmde Türkiye’yi örnek alması gerektiğini söyledi.
Okyanusa kıyısı bulunan ve kilometrelerce uzunlukta sahil şeridine sahip Angola’nın turizmde yüksek potansiyeline dikkati çeken Hollande, dünyada turizm konusunda çok başarılı ülkelerin bulunduğunu, bunun en güzel örneğinin Türkiye olduğunu kaydederek “Türkiye çok başarılı bir altyapı çalışması yürüttü. Angola’nın da Türkiye gibi önce altyapı çalışmasını halletmesi gerekiyor. Angola, Türkiye’yi örnek almalı” dedi.
YENİ YATIRIM YASASI İLE TÜRK TURİZMCİYE DAVET
Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourençoe ise Türkiye’de turizm sektöründe yer alan yatırımcılara çağrıda bulunarak yeni çıkardıkları yatırım yasasıyla iş kurmayı kolaylaştırdıklarını vurguladı. Lourenço, “Türk turizm sektörünü yatırım yapmaları için Angola’ya bekliyoruz. Yeni yatırım yasasıyla iş kurmayı kolaylaştırdık. Her türlü desteğe hazırız. Vergisel kolaylıklar sağlıyor, sermayenin ülke dışına çıkarılmasına olanak veriyoruz. Asgari yatırım tutarı da istemiyoruz” dedi.
TÜRKİYE’YE GİDEN AFRİKALI SAYISINI İKİ KATINA ÇIKARACAĞIZ
World Tourism Forum Başkanı Bulut Bağcı, sektör profesyonellerini World Tourism Forum kapsamında dördüncü kez bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Türkiye ve dünyada böyle bir organizasyon olmadığının altını çizdi. Toplantı sayesinde Angola’da Türkiye’yi tanıttıklarına dikkati çeken Bağcı, “World Tourism Forum, Türkiye’nin bölgedeki tanıtımına da önemli katkı sağlayacak. 2018’de Türkiye’ye gelen 1,4 milyon Afrikalı turist sayısını 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.
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