Eski dövüşçü 12 bin Euro’luk saatini hırsızlara kaptırmadı
İngiltere’de, sokak ortasında maskeli 4 hırsız, eski dövüşçüsü Raf Filiz’in çocuklarının önünde kolundan saatini çalmaya çalıştı. O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından kaydedildi.
LONDRA’nın kuzeyinde meydana gelen olayda, çocuklarıyla birlikte bir kafeden çıkan eski Raf Filiz’in yolu maskeli hırsızlar tarafından kesildi. Kolundaki lüks saati çalmaya çalışan hırsızlarla Filiz arasında çıkan arbedede, yere düşen dövüşçü kolundaki yaklaşık 12 bin Euro değerindeki saati çaldırmadı.
Oğulları etraftaki insanlardan yardım isteyince, hırsızlar araçlarına binerek kaçtı. Raf Filiz, ”İlk başta tepki vermedim. Oğlum olduğunu sandım. Sonra bileğimin üzerinde bir el daha hissettim, o an olayın şaka olmadığını anladım. İki kişi göğsüme tekme atıp yüzümü yumrukladı. Aldığım eğitimler ve dövüşçü olmam bana bu olayda yardımcı oldu” dedi.
‘ÇOCUKLARIM İÇİN ENDİŞELENDİM’
Filiz, hırsızların silahsız olduğunu söyledi. Görüntülerde, soygunun çevredekilerin dikkatini çektiğini fark eden hırsızlar, arabalarına binip kaçtı. Çocukları için endişelendiğini dile getiren Filiz, “Çocuklarım olmasa onların peşinden giderdim. Çocuklarım için endişelendim. Onlarla birebir görüşmek istiyorum. Maalesef kanunsuz bir toplumda yaşıyoruz” dedi.
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