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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
01.08.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Eski dövüşçü 12 bin Euro’luk saatini hırsızlara kaptırmadı

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Eski dövüşçü 12 bin Euro’luk saatini hırsızlara kaptırmadı

İngiltere’de, sokak ortasında maskeli 4 hırsız, eski dövüşçüsü Raf Filiz’in çocuklarının önünde kolundan saatini çalmaya çalıştı. O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından kaydedildi.

LONDRA’nın kuzeyinde meydana gelen olayda, çocuklarıyla birlikte bir kafeden çıkan eski Raf Filiz’in yolu maskeli hırsızlar tarafından kesildi. Kolundaki lüks saati çalmaya çalışan hırsızlarla Filiz arasında çıkan arbedede, yere düşen dövüşçü kolundaki yaklaşık 12 bin Euro değerindeki saati çaldırmadı.

Oğulları etraftaki insanlardan yardım isteyince, hırsızlar araçlarına binerek kaçtı. Raf Filiz, ”İlk başta tepki vermedim. Oğlum olduğunu sandım. Sonra bileğimin üzerinde bir el daha hissettim, o an olayın şaka olmadığını anladım. İki kişi göğsüme tekme atıp yüzümü yumrukladı. Aldığım eğitimler ve dövüşçü olmam bana bu olayda yardımcı oldu” dedi.

Eski dövüşçü 12 bin Euro’luk saatini hırsızlara kaptırmadı

‘ÇOCUKLARIM İÇİN ENDİŞELENDİM’
Filiz, hırsızların silahsız olduğunu söyledi. Görüntülerde, soygunun çevredekilerin dikkatini çektiğini fark eden hırsızlar, arabalarına binip kaçtı. Çocukları için endişelendiğini dile getiren Filiz, “Çocuklarım olmasa onların peşinden giderdim. Çocuklarım için endişelendim. Onlarla birebir görüşmek istiyorum. Maalesef kanunsuz bir toplumda yaşıyoruz” dedi.

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