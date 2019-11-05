Eski boks şampiyonu 5 milyon 800 bin Euro vergi kaçırmaktan yargılanıyor
Bosna kökenli Alman Dünya Şampiyonu Boksör Felix Sturm, vergi kaçırmak, doping yasalarını ihlal etmek ve doping yaparak rakibini yaralamaktan hakim karşısına çıktı.
KÖLN’de görülen davada sanık 40 yaşındaki eski şampiyon boksör Sturm, avukatlarıyla duruşmaya katıldı. Hayli heyecanlı görünen eski boksör, 16 kez vergi kaçırmakla suçlanıyor. Savcı Sturm’un kaçırdığı vergi miktarının 5 milyon 800 bin Euro olduğunu ileri sürdü. Savcı hazırlanan iddianamede Sturm’u boks maçlarında yüksek miktarda para elde etmesine rağmen, vergi dairesine verdiği beyannamelerde bu rakamları düşük göstererek haksız kazanç elde etmekle suçluyor.NİSANDAN BERİ TUTUKLU
İddianameyi okuyan savcı “2016 yılında çıktığı boks müsabakası öncesi yasaklı ilaç aldı. Bu ilacın yasaklı olduğunu da biliyordu” sözlerine yer verdi. Duruşma boyunca çok az konuşan Felix Sturm, geçen nisan ayından beri tutuklu bulunuyor. Avukatları müvekkillerinin öncelikle tutuksuz yargılanmaları için savunma yapacaklarını söylediler. Avukatlar mahkemede müvekkillerinin vergi konusunda bilgisinin olmadığını ve danışmanlarının tüm işlemleri yaptıklarını söyledi.
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