Eski Başbakan Stolpe hayatını kaybetti

BRANDENBURG Eyalet Başbakanlığı’nca Manfred Stolpe’nin pazar gecesi yaşamını yitirdiği duyuruldu. Stettin’de 1936 yılında doğan Stolpe iki Almanya’nın birleşmesinden sonra Brandenburg Eyaleti’nin ilk başbakanı olmuştu. Birleşmeden sonra SPD üyesi olan Stolpe, 1990 yılında yapılan ilk seçimlerde SPD, Yeşiller ve FDP’nin kurduğu koalisyon hükümetine başbakanlık yapmıştı.

GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN İSTİFA ETMİŞTİ

Yıkılan Doğu Almanya’nın istihbarat örgütü Stasi ajanı olmakla suçlanan Stolpe’ye önce kilise sahip çıkmış, ardından Federal Anayasa Mahkemesi yaptığı inceleme sonunda Stolpe’nin istihbarata çalışmadığı anlaşılmıştı. 2002 yılında, gençlerin önünü açmak için başbakanlık görevinden istifa eden Stolpe’yi Başbakan Gerhard Schröder, Federal Ulaştırma Bakanı olarak kabinesine almış, 2005 yılına kadar bu görevde kalmıştı. Hukuk eğitimi alan Stolpe, son olarak kanserle mücadele ediyordu.