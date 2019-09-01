Eski aracını, yeni otomobilinin tavanında taşıdı
Birleşik Krallığa bağlı Galler’de bir sürücü, eski aracını yeni otomobilinin tavanına yerleştirerek hurdacıya götürdü. Trafik kameralarının tespit ettiği sürücüye 115 Sterlin ceza kesildi.
GALLER’İN batısındaki Glan yr Afon şehrinde 51 yaşındaki Glyndwr Wyn Richards, hurdaya çıkmış eski aracını hurdacıya götürmek için ilginç bir yol seçti.
Hurda aracı, otomobilinin tavanına yerleştiren Richards, bu şekilde hurdacının yolunu tuttu. Trafik kameralarınca fark edilen sürücüye, yaralanma tehlikesine neden olabilecek bir yüke sahip aracı kullanmaktan 115 sterlin (815 Türk Lirası) ceza kesildi. Suçlu bulunan adam, otomobili o şekilde sadece 300 metre kullandığını söylese de cezadan kurtulamadı.
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