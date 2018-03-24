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Eski aile filmlerinizi bize gönderin

Yunus ÜLGER / ESSEN
24.03.2018 - 11:00 | Son Güncelleme:

Almanya’nın Ruhr Bölgesi’nde 1950-1980 yılları arasında gündelik yaşamı belgelemeyi amaçlayan Interkultur Ruhr, bölgede yaşayan Türklerden, ellerindeki eski aile filmlerini göndermelerini bekliyor.

ALMANYA’nın Essen kentinde bulunan ve Kuzey Ren Vestfalya eyalet hükümetinin de desteklediği Interkultur Ruhr kuruluşu, 1950 ila 1980 yılları arasında Ruhr Bölgesi’nde yaşamı belgelemek için proje yürütüyor. Bunun için ailelerin ellerinde bulunan aile yaşamıyla ilgili filmlerini göndermelerini bekliyor. 1960’lı yılların başından beri Ruhr Bölgesi’nde yaşayan Türklerden de ellerindeki aile filmlerini kendilerine göndermelerini istiyor.

Eski aile filmlerinizi bize gönderin

Interkultur Ruhr basın sözcüsü Guido Meincke, Ruhr Bölgesinde Yaşam ve İlk Günler adlı projelerine Türklerin de destek vermesinden büyük sevinç duyacaklarını söyledi. “Türklerin de ellerinde mutlaka örnek olarak süper 8 mm kamera ile çekilmiş filmler vardır. Memleket ve memleket özlemi, eski arkadaşlar ve yeni komşular, aile kutlamaları ve mahalle şenlikleri, futbol ve panayır, iş ve bahçe gibi aile yaşamıyla tüm filmleri gönderebilirler” diyen Meincke, bunların dijital kopyalarının ailelere geri gönderileceğini bildirdi.

KÜTÜPHANEYE KOYACAK
Filmlerden bir seçki, 25 Ağustos’ta yapılacak Büfeler Günü’nde gösterilecek, diğerleri ise UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası ilan ettiği Essen’deki eski maden ocağı Zollverein’da Ruhr Kütüphanesi’ne konacak.
Film göndermek için Susanne Abeck ve Dr. Uta C. Schmidt ile filmbude@geschichtskultur-ruhr.de ve 0201 / 9466 4954 numaralı telefon üzerinden bağlantı kurulabilir.

Etiketler: avrupadan haberler
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