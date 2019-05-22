Eşini ve bebeğini rehin alan saldırganı, polis vurdu
Almanya’nın Hamburg kentinde henüz belli olmayan nedenle eşi ve birkaç aylık bebeğini bıçakla rehin alan bir kişi polisin ‘teslim ol’ çağrısına uymayınca diğer polisin silahından çıkan tek kurşunla can verdi.
EDİNİLEN bilgiye göre ismi öğrenilemeyen saldırgan yaşadıkları bahçeli evin içinde karısını ve küçük bebeği bıçakla tehdit edip rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen özel kuvvet polisleri, eve girdi. Saldırgandan bıçağı atıp, teslim olmasını istedi. Polisin isteğine uymayıp polise saldırmaya çalışan saldırgan diğer polisin silahından çıkan kurşunla vuruldu.
BEBEK VE ANNE KURTULDU
Tek kurşunun isabet ettiği saldırgan olay yerinde can verdi. Rehine kadınla bebeği ise olaydan yara almadan kurtuldu. Silahı ateşleyen polis ve yanında bulunan meslektaşlarıyla rehin alınan bebeğin annesine psikolojik destek veriliyor. Saldırganın hayatını kaybetmesi üzerine olaya cinayet masası ekipleri el koydu. Saldırganın niçin kadını ve küçük bebeğini rehin aldığı ise açıklanmadı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle