‘Eşim üzerlerine yürüyünce, köpeğe ‘Tut’ diye komut verdi’

10 yıldır aynı semtte yaşadıklarını ve 4,5 yıldır da kafe işlettiklerini belirten Glowinski, “Konumuz yabancı düşmanlığı ve bize yapılan bir olaydan bahsediyoruz. Bu tür olaylar, son 4-5 yılda daha da yoğunlaşmaya başladı. Bizim kafenin önünde bile artık hissetmeye başladık. Buradan gelip geçerken homurdanmalar, ters hareketler yapmalar, sözlü ırkçı taciz, bu tür olaylar sanki daha sıklaşıyor gibi” diye konuştu.

‘KENDİMİZİ SAVUNDUK’

Gönül Glowinski, cuma günü yaşadıkları saldırıyı ise şöyle anlattı: “İki Alman geldi. Görünüş olarak Nazi’ye benzemiyorlardı. Bunlar yanlarında çok büyük, çok kuvvetli, kahverengi pitbull köpekle geldiler. Ben bu arada kafenin dışında oturuyordum. Dükkanımız kapanmıştı. Sadece bir ‘mola verelim’ dedik. Yalnız oturuyordum orada. Benim hizamdayken ağza alınmayacak laflar, küfürler söylediler. Cevap verdim. Ayağa kalktım, tepki gösterdim. Bu arada da üzerime yürüdüler. Boğazımı falan sıkmaya çalıştılar. İçeride olan eşim, bunu fark etti ve hemen dışarıya koştu. Onların üzerine yürümek zorunda kaldı. Böylelikle kendimizi savunma pozisyonuna girdik.”

‘DAHA ÖNCE DE GÖRMÜŞTÜM’

“Her şey saniyeler içinde gelişti. Eşim bana saldırdıklarını görünce daha da kızdı ama bu iki kişi eşimin tepkisi nedeniyle biraz çekindiler. Yanlarındaki köpeğe güvendiler herhalde. Sahibi köpeği bırakıverdi ve ‘Tut’ diye komut verdi. O köpek eşime saldırdı ve ısırdı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine saldırganlar kaçtı. Polis saldırganları arıyor ancak bulamadı. Olay yerine yakın yerde oturduklarını düşünüyoruz çünkü bu kişileri daha önce belirli zamanlarda görmüştük.”

‘ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ’

“Olaydan sonra polise ifade verdik. Eşimin de benim de durumumuz iyi. Ancak sonucun ne olacağını bilmiyoruz. Moralimiz iyi, dik duruyoruz, korkmuyorum hiçbir zaman. Sadece ben köpekten korktum. Köpeğin sağı solu belli olmaz. Benim korkum sadece oydu, insanlar değil. Hiçbir ülkede böyle şeyler olmasın. Sadece Almanlara ait bir konu değil ırkçılık, yabancı düşmanlığı. Her ülkede var. Bu yüzden zor bir dönem geçiriyoruz diye düşünüyorum.”