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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
AA
22.04.2018 - 20:08, Son Güncelleme:

‘Eşim üzerlerine yürüyünce, köpeğe ‘Tut’ diye komut verdi’

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‘Eşim üzerlerine yürüyünce, köpeğe ‘Tut’ diye komut verdi’

Almanya’nın başkenti Berlin’in Lichtenberg ilçesinde cuma günü eşiyle işlettikleri kafenin önünde saldırıya uğrayan Gönül Glowinski, yaşadıklarını anlattı: “Irkçılardan değil, köpekten korktum. Sağı solu belli olmaz.”

10 yıldır aynı semtte yaşadıklarını ve 4,5 yıldır da kafe işlettiklerini belirten Glowinski, “Konumuz yabancı düşmanlığı ve bize yapılan bir olaydan bahsediyoruz. Bu tür olaylar, son 4-5 yılda daha da yoğunlaşmaya başladı. Bizim kafenin önünde bile artık hissetmeye başladık. Buradan gelip geçerken homurdanmalar, ters hareketler yapmalar, sözlü ırkçı taciz, bu tür olaylar sanki daha sıklaşıyor gibi” diye konuştu.

‘KENDİMİZİ SAVUNDUK’
Gönül Glowinski, cuma günü yaşadıkları saldırıyı ise şöyle anlattı: “İki Alman geldi. Görünüş olarak Nazi’ye benzemiyorlardı. Bunlar yanlarında çok büyük, çok kuvvetli, kahverengi pitbull köpekle geldiler. Ben bu arada kafenin dışında oturuyordum. Dükkanımız kapanmıştı. Sadece bir ‘mola verelim’ dedik. Yalnız oturuyordum orada. Benim hizamdayken ağza alınmayacak laflar, küfürler söylediler. Cevap verdim. Ayağa kalktım, tepki gösterdim. Bu arada da üzerime yürüdüler. Boğazımı falan sıkmaya çalıştılar. İçeride olan eşim, bunu fark etti ve hemen dışarıya koştu. Onların üzerine yürümek zorunda kaldı. Böylelikle kendimizi savunma pozisyonuna girdik.”

‘DAHA ÖNCE DE GÖRMÜŞTÜM’
“Her şey saniyeler içinde gelişti. Eşim bana saldırdıklarını görünce daha da kızdı ama bu iki kişi eşimin tepkisi nedeniyle biraz çekindiler. Yanlarındaki köpeğe güvendiler herhalde. Sahibi köpeği bırakıverdi ve ‘Tut’ diye komut verdi. O köpek eşime saldırdı ve ısırdı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine saldırganlar kaçtı. Polis saldırganları arıyor ancak bulamadı. Olay yerine yakın yerde oturduklarını düşünüyoruz çünkü bu kişileri daha önce belirli zamanlarda görmüştük.”

‘ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ’
“Olaydan sonra polise ifade verdik. Eşimin de benim de durumumuz iyi. Ancak sonucun ne olacağını bilmiyoruz. Moralimiz iyi, dik duruyoruz, korkmuyorum hiçbir zaman. Sadece ben köpekten korktum. Köpeğin sağı solu belli olmaz. Benim korkum sadece oydu, insanlar değil. Hiçbir ülkede böyle şeyler olmasın. Sadece Almanlara ait bir konu değil ırkçılık, yabancı düşmanlığı. Her ülkede var. Bu yüzden zor bir dönem geçiriyoruz diye düşünüyorum.”

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