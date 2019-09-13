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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
13.09.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Eşcinsel evlilik konusunda fikrini değiştirdi!

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Eşcinsel evlilik konusunda fikrini değiştirdi!

2015’te yaptığı açıklamayla eşcinsel evliliklere karşı olduğunu açıklayan CDU Genel Başkanı ve Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, fikir değiştirdi.

CDU içinde kurulan ‘Eşcinseller Birliği’ inisiyatifinin düzenlediği etkinlikte konuşan Karrenbauer, “Herkese evilik konusunda benim için de herkes için de bir sorun yok. Herkese evlilik oylandı ve yasal olarak kabul edildi. Şimdi de yapılıyor” dedi. Etkinlikte, Karrenbauer’in geçtiğimiz aylarda eşcinsellerle ilgili yaptığı tuvalet esprisi de gündeme geldi.
Daha önce Berlin’de düzenlenen bir festivalde kadın ve erkeklerin ortak kullandığı tuvaletler hakkında konuşan Karrenbauer, “Tuvaletini ayakta mı oturarak mı yapacağını bilmeyen erkekler için” demiş, bu sözleri eşcinsenllere hakaret olarak algılanmıştı. Karrenbauer sosyal medyada çok sert eleştiriler almıştı.

Eşcinsel evlilik konusunda fikrini değiştirdi

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
İnisiyatifin düzenlediği etkinlikte bu konuyla ilgili de konuşan Karrenbauer, esprisinin yanlış anlaşıldığını ve çarpıtıldığını söyledi. Eşcinsel karşıtı olmadığını belirten Karrenbauer, “Kamuyounda iyi bir katolik olarak tanınıyorum. Ama Papa’ya körü körüne bağlılığım yok. Öyle olsa kadınların papaz olmasını savunmazdım” dedi. Karrenbauer, CDU içinde eşcinsel olarak bilinen üye ve yöneticilerle bol bol fotoğraf da çektirdi.
Eşcinsel evliliklere karşı olduğunu daha önce açık dille söyleyen Annegret Kramp Karrenbauer, ‘Enough is Enough’ adlı eşcinsel hakları savunucusu grubun yaptığı ankette 2018 yılının ‘Homofobi Kraliçesi’ seçilmişti.

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