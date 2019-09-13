Eşcinsel evlilik konusunda fikrini değiştirdi!
2015’te yaptığı açıklamayla eşcinsel evliliklere karşı olduğunu açıklayan CDU Genel Başkanı ve Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, fikir değiştirdi.
CDU içinde kurulan ‘Eşcinseller Birliği’ inisiyatifinin düzenlediği etkinlikte konuşan Karrenbauer, “Herkese evilik konusunda benim için de herkes için de bir sorun yok. Herkese evlilik oylandı ve yasal olarak kabul edildi. Şimdi de yapılıyor” dedi. Etkinlikte, Karrenbauer’in geçtiğimiz aylarda eşcinsellerle ilgili yaptığı tuvalet esprisi de gündeme geldi.
Daha önce Berlin’de düzenlenen bir festivalde kadın ve erkeklerin ortak kullandığı tuvaletler hakkında konuşan Karrenbauer, “Tuvaletini ayakta mı oturarak mı yapacağını bilmeyen erkekler için” demiş, bu sözleri eşcinsenllere hakaret olarak algılanmıştı. Karrenbauer sosyal medyada çok sert eleştiriler almıştı.
BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
İnisiyatifin düzenlediği etkinlikte bu konuyla ilgili de konuşan Karrenbauer, esprisinin yanlış anlaşıldığını ve çarpıtıldığını söyledi. Eşcinsel karşıtı olmadığını belirten Karrenbauer, “Kamuyounda iyi bir katolik olarak tanınıyorum. Ama Papa’ya körü körüne bağlılığım yok. Öyle olsa kadınların papaz olmasını savunmazdım” dedi. Karrenbauer, CDU içinde eşcinsel olarak bilinen üye ve yöneticilerle bol bol fotoğraf da çektirdi.
Eşcinsel evliliklere karşı olduğunu daha önce açık dille söyleyen Annegret Kramp Karrenbauer, ‘Enough is Enough’ adlı eşcinsel hakları savunucusu grubun yaptığı ankette 2018 yılının ‘Homofobi Kraliçesi’ seçilmişti.
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