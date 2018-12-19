Eşbaşkan Annalena Baerbock: ‘Sık suç işleyen sığınmacı sınır dışı edilsin’
Süddeutsche Zeitung Gazetesi’ne konuşan Yeşiller Eşbaşkanı Annalena Baerbock, suça karışan sığınmacıların sınır dışı edilmesini istedi.
EŞBAŞKAN Baerbock, sığınma talebi ret edilenler arasında sık suç işleyenlere müsamaha gösterilmemesini talep etti. Baerbock, “Bizim hukuk sistemimizi kabul etmeyen suçlu sığınmacıların sınır dışı edilmelerine öncelik verilmeli” dedi. 16 eyaletin başbakanının özellikle sık suça karışan sığınmacılara yönelik alınacak önlemler konusunda görüş birliğine varmasını da destekledi.
HİÇ TAVİZ YOK
Eşbaşkan Baerbock, cinsel saldırı suçu işleyenlere ise hiç taviz verilmemesi gerektiğini savundu, “Sahip olduğumuz hukuksal enstrümanlarını sonuna kadar kullanmamız gerekir, suçlular ivedilikle yargılanıp ceza alması gerekir. Ancak bu yeterli sayıda hakim ve savcının görev yapmasıyla mümkün olur” dedi. Almanya’da suçluların yargılanıp gerekli cezayı almadıklarına ilişkin bir kanı olduğunu da hatırlatan Baerbock, iyi işleyen hukuk sistemi için yıllık 400 milyon euro bütçeye ihtiyaç olduğunun da altını çizdi.
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