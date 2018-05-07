Ertürk’ün cenazesi yarın İstanbul’a gönderilecek
Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayıp yaşamını yitiren iş insanı Turgay Ertürk’ün Almanya’daki cenaze namazı, Frankfurt Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camii’nde pazar günü ikindi namazının ardından kılındı.
CENAZEYE, siyaset, kültür ve iş dünyasının önde gelenleri, Almanya Türk Toplumu Eş Genel Başkanı Atila Karabörklü’nün de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Almanya’daki Türk iş dünyasının yakından tanıdığı Turgay Ertürk’ün cenazesi, salı günü İstanbul’a gönderilecek. Ertürk’ün cenazesi çarşamba günü aile mezarlığında toprağa verilecek.
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