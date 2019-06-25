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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Getty Images - Bild
25.06.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Erol Sander’in eşi yeni sevgilisinden ayrıldı

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Erol Sander’in eşi yeni sevgilisinden ayrıldı

Alman televizyon yıldızı Erol Sander ile boşanma davası süren Caroline Goddet’in yeni aşkı da bitti. Goddet’in iki yıldır aşk yaşadığı Mark Posselt, aşklarının bittiğini söyledi.

EROL Sander ve iki çocuğunun annesi 21 yıllık beraberlikten sonra geçen yıl kavgalı olarak boşanma davası açtı ve evleri ayırdı. Sander, eşi Caroline Goddet’i çok alkol içmek ve agresif olmakla suçladı. Goddet ise Sander’e aile içi şiddet suçlamasıyla dava açtı.

Erol Sander’in eşi yeni sevgilisinden ayrıldı

EVE GİRİŞ YASAĞI
Polis, Sander’e eve giriş yasağı koydu. İki oğullarının velayeti ve mal paylaşımı konusunda anlaşamayan çiftin boşanma davası sürerken Caroline Goddet, güzellik uzmanı Mark Posselt ile aşk yaşamaya başladı. Ancak bu beraberlik uzun sürmedi.
Bild Gazetesi’ne konuşan Posselt, aşklarının sona erdiğini ve buna çiftin boşanma kavgalarının sebep olduğunu söyledi.

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