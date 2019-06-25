Erol Sander’in eşi yeni sevgilisinden ayrıldı
Alman televizyon yıldızı Erol Sander ile boşanma davası süren Caroline Goddet’in yeni aşkı da bitti. Goddet’in iki yıldır aşk yaşadığı Mark Posselt, aşklarının bittiğini söyledi.
EROL Sander ve iki çocuğunun annesi 21 yıllık beraberlikten sonra geçen yıl kavgalı olarak boşanma davası açtı ve evleri ayırdı. Sander, eşi Caroline Goddet’i çok alkol içmek ve agresif olmakla suçladı. Goddet ise Sander’e aile içi şiddet suçlamasıyla dava açtı.
EVE GİRİŞ YASAĞI
Polis, Sander’e eve giriş yasağı koydu. İki oğullarının velayeti ve mal paylaşımı konusunda anlaşamayan çiftin boşanma davası sürerken Caroline Goddet, güzellik uzmanı Mark Posselt ile aşk yaşamaya başladı. Ancak bu beraberlik uzun sürmedi.
Bild Gazetesi’ne konuşan Posselt, aşklarının sona erdiğini ve buna çiftin boşanma kavgalarının sebep olduğunu söyledi.
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