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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
06.06.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Eroinin piyasa değeri 3 milyon Euro

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Eroinin piyasa değeri 3 milyon Euro

Almanya ile Çek Cumhuriyeti’ni birbirine bağlayan 7 numaralı otoyolun üzerindeki Bad Gottleuba gümrüğünde diplomatik plakalı bir araçta 70 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

MOĞOLİSTAN vatandaşları oldukları belirlenen ve gözaltına alınan diplomatların, gümrük memurlarının aracı, arama taleplerini diplomat oldukları için reddettikleri ortaya çıktı. Gümrük yetkilileri Berlin’deki dışişleriyle bağlantıya geçerek, aracın ve içindeki kişilerin Almanya’da bir akreditasyonları olmadığı anlaşıldı. Araçta yapılan araştırma sonrasında her biri 500 gram eroin olmak üzere içinde toplam 140 paket olan 2 bavul bulundu. Eroinin piyasa satış değeri en az 3 milyon Euro olduğu bildirildi.

Eroinin piyasa değeri 3 milyon Euro

‘ÇİRKİN BİR YAKLAŞIM’
Diplomatik araçta 70 kilo eroinin ele geçirilmesini haber yapan Alman Bild gazetesinin aracı Türk diplomatik aracı olarak vermesine Berlin Türk Büyükelçiliği, “Uyuşturucu ile yakalanan aracın ne Türk diplomatlarla ne de Türk misyonunun kullandığı herhangi bir araçla alakası yoktur. Yakalanan araç Türkiye de görev yapan Moğol diplomatlarının aracı olduğunu haberde kasıtlı olarak olayı Türkiye ile bağlantılı gibi gösterilmeye çalışılması çirkin bir yaklaşımdır. Konuyla ilgili resmi girişimlerde bulunduk” denildi.

 

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