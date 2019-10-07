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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
07.10.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Ermeni MMA dövüşçüsü Türk rakibini boğarak öldürmek istedi

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Ermeni MMA dövüşçüsü Türk rakibini boğarak öldürmek istedi

Rusya'da gerçekleştirilen MMA organizasyonunda, Rafael Abrahamyan isimli Ermeni dövüşçü, Türk rakibi Batuhan Akduman'ı boğarak öldürmeye yeltendi.

Rafael Abrahamyan ve Batuhan Akduman arasında gerçekleşen mücadelede hakem araya girdi. Ancak gözü dönmüş Ermeni dövüşçü, Türk sporcuyu boğmak istedi.

HAKEMİN UYARILARINA ALDIRMADI
Ermeni sporcunun uzun bir süre boğazını sıktığı Batuhan Akduman bir süre sonra fenalaşarak bayıldı. Kendinden geçen sporcuya hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale ederken Rafael Abrahamyan isimli sporcunun ring üzerinde sergilediği rahat tavırlar da dikkatlerden kaçmadı

TÜRK SPORCUYU ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI
Türk ve Ermeni sporcular arasındaki çekişme, tüm dünyada biliniyor. Ancak Abrahamyan tarafından yapılan bu girişim, birçok spor yorumcusu tarafından "resmen adam öldürmeye teşebbüs" olarak nitelendirildi.

Yapılan paylaşım bir çok eleştiri alırken, bazı Ermeni vatandaşlarının dahi yaşanan olaya tepki gösterdiği görüldü.

Ermeni MMA dövüşçüsü Türk rakibini boğarak öldürmek istedi

BATUHAN AKDUMAN KİMDİR?

Batuhan Akduman MMA Federasyonu 6. seviye dövüş sporcusudur. 1995 doğumlu genç sporcu 24 yaşında ve 65 kg'dir.

Batuhan Akduman'ın performans bilgileri MMA Federasyonu verilerine göre şu şekildedir:

Galibiyet: 1

Mağlubiyet: 4

Klasmanı: New Class

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