Ermeni MMA dövüşçüsü Türk rakibini boğarak öldürmek istedi
Rusya'da gerçekleştirilen MMA organizasyonunda, Rafael Abrahamyan isimli Ermeni dövüşçü, Türk rakibi Batuhan Akduman'ı boğarak öldürmeye yeltendi.
Rafael Abrahamyan ve Batuhan Akduman arasında gerçekleşen mücadelede hakem araya girdi. Ancak gözü dönmüş Ermeni dövüşçü, Türk sporcuyu boğmak istedi.
HAKEMİN UYARILARINA ALDIRMADI
Ermeni sporcunun uzun bir süre boğazını sıktığı Batuhan Akduman bir süre sonra fenalaşarak bayıldı. Kendinden geçen sporcuya hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale ederken Rafael Abrahamyan isimli sporcunun ring üzerinde sergilediği rahat tavırlar da dikkatlerden kaçmadı
TÜRK SPORCUYU ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI
Türk ve Ermeni sporcular arasındaki çekişme, tüm dünyada biliniyor. Ancak Abrahamyan tarafından yapılan bu girişim, birçok spor yorumcusu tarafından "resmen adam öldürmeye teşebbüs" olarak nitelendirildi.
Yapılan paylaşım bir çok eleştiri alırken, bazı Ermeni vatandaşlarının dahi yaşanan olaya tepki gösterdiği görüldü.
BATUHAN AKDUMAN KİMDİR?
Batuhan Akduman MMA Federasyonu 6. seviye dövüş sporcusudur. 1995 doğumlu genç sporcu 24 yaşında ve 65 kg'dir.
Batuhan Akduman'ın performans bilgileri MMA Federasyonu verilerine göre şu şekildedir:
Galibiyet: 1
Mağlubiyet: 4
Klasmanı: New Class
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