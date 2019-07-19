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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraflar: Instagram
19.07.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Erkeklerin ‘yayılarak oturmasını engelleyen’ sandalye ödül aldı

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Erkeklerin ‘yayılarak oturmasını engelleyen’ sandalye ödül aldı

İngiltere’de feminist bir tasarımcı, erkeklerin kamusal alanda ‘yayılarak’ oturmasını engelleyen sandalye tasarımıyla ödül aldı.

BRIGHTON Üniversitesi tasarım bölümü öğrencisi Laila Laurel’in erkek sandalyesi tasarımı üçgen şeklinde ve dizleri birleştirmeye zorluyor. Aynı tasarımın bir de kadın versiyonu var. Bu sandalyedeki ek parça, dizlerin birleşmesini engelliyor ve kadınları “yayılarak’ oturmaya zorluyor.

Erkeklerin ‘yayılarak oturmasını engelleyen’ sandalye ödül aldı

Laila Laurel, bitirme ödevi olarak tasarladığı “Erkeklerin yayılma sorununa çözüm” başlıklı sandalye projesi için, “Projem çok ciddiye alınmamalı. Ama kadınların gündelik yaşamlarında karşılaştıkları bir soruna eğlenceli ama bir o kadar da gerçekçi bir yaklaşım getirmek istedim” dedi.

Erkeklerin ‘yayılarak oturmasını engelleyen’ sandalye ödül aldı

TASARIM DÜNYASINDA SAYGIN BİR ÖDÜL
Laurel, ‘dördüncü dalga feminizm konseptine oturttuğu’ sandalye tasarımında, İngiliz feminist yazar Laura Bates tarafından başlatılan ve kadınların internette maruz kaldıkları cinsiyetçilik örneklerini paylaştığı ‘Everyday Sexism Project - Gündelik Cinsiyetçilik Projesi’ adlı platformdan esinlendiğini söyledi. Laurel, tasarımıyla lüks oteller zinciri Belmond tarafından verilen genç yetenek ödülüne layık görüldü.
Tasarım dünyasında büyük saygınlığı bulunan ödül için ödül komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Laurel’ın cesur, amaç odaklı tasarımı; tasarımın alan, kişi davranışları ve günümüzün sosyal meselelerindeki rolüne dair sorgulayıcı bir bakışı temsil ediyor” denildi.

Erkeklerin ‘yayılarak oturmasını engelleyen’ sandalye ödül aldı

OLMAYAN SORUNA ÇÖZÜM
Tasarım sosyal medyada birçok erkek kullanıcı tarafından “boş bir uğraş” olarak nitelendi. Bir Instagram kullanıcısı “Olmayan bir sorunu çözdüğünüz için tebrikler” dedi. 2017’de Madrid’de tren ve otobüslere erkeklerin dizlerini açarak yan koltuklarda oturanları rahatsız etmesini engellemek için görsel uyarılar konulmuştu. Madrid Belediyesi’nin bu kararında 2014’te New York metrosunda başlatılan bir kampanyadan esinlendiği belirtiliyor. New York polisinin de destek verdiği kampanyada uyarılara rağmen dizlerini açarak oturan bazı erkek yolcular gözaltına alınmıştı.

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