‘Erdoğan’ın desteğine ihtiyacımız var’

ÖNEMLİ uyarılarda bulunan Gauck, “Eğer bu alanda Türkiye’nin mali destek beklentileri karşılanırsa, iyi olur. Biz Avrupa olarak zor bir durumdayız. Erdoğan’ın yardımına ihtiyacımız var” dedi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’de olan Başbakan Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme gündeminde mülteci konusu, Libya ve Suriye krizinin yanı sıra ekonomik ilişkiler ağırlıkta geliyor. Türkiye ise AB üyelik müzakereleri ve vize serbestisi konularına ağırlık veriyor. Başbakan Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte Türk-Alman Üniversitesi kampüsünün açılışını gerçekleştirdi.