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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
03.10.2018 - 16:20, Son Güncelleme:

Erdoğan’ın açtığı camiye Almanlardan büyük ilgi

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Erdoğan’ın açtığı camiye Almanlardan büyük ilgi

Almanya’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Açık Kapı Günü’ etkinliği bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü Köln’de açtığı DİTİB Merkez Camisi’nde yapıldı. Etkinlik Almanlardan büyük ilgi gördü.

KURAN okunmasıyla başlayan ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Uyum Bakanı Joachim Stamp, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu ile diğer din ve STK temsilcilerinin katıldığı etkinlik, bu yıl ‘Güncel Hayatta Özel, Doğal ve Normal Dindarlık’ temasıyla gerçekleşti.

11 EYLÜL DOSTLUKLARI ZEDELEDİ
Uyum Bakanı Stamp, burada yaptığı konuşmada, Batılı toplumlar ile Müslümanların ilişkilerini 11 Eylül saldırılarının zedelediğini belirterek, “Dostluklarda kırılmalar oldu. Yaşanan terör olayları dünyaya korku saldı. Bu olaylardan toplumlar doğal olarak olumsuz etkiledi. Almanya’da birçok mabedi Müslümanların yaptığını görüyoruz. Biz de bunların ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyoruz” dedi.

Erdoğan’ın açtığı camiye Almanlardan büyük ilgi

‘İSLAM ALMANYA’YA AİT’ SÖZÜ LAFTA KALMASIN
Stamp, “’İslam Almanya’ya aittir’ cümlesi buraya ait ve sadece sözde kalmamasını istiyoruz. Bu cami, bu muhteşem mabet Almanya’daki Müslümanlara katkı sunmuştur” ifadelerini kullandı. DİTİB Başkanı Aşıkoğlu ise “Müslüman olsun olmasın her insana saygı, sevgi ve hoşgörü gerekir ve bu Allah’ın bir emridir” dedi. Almanlar etkinliğe büyük ilgi gösterirken başta başkent Berlin olmak üzere diğer Almanya kentlerindeki bir çok cami de etkinlik kapsamında kapılarını gayrimüslim komşularına açtı.

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