Erdoğan’ın açtığı camiye Almanlardan büyük ilgi
Almanya’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Açık Kapı Günü’ etkinliği bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü Köln’de açtığı DİTİB Merkez Camisi’nde yapıldı. Etkinlik Almanlardan büyük ilgi gördü.
KURAN okunmasıyla başlayan ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Uyum Bakanı Joachim Stamp, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu ile diğer din ve STK temsilcilerinin katıldığı etkinlik, bu yıl ‘Güncel Hayatta Özel, Doğal ve Normal Dindarlık’ temasıyla gerçekleşti.
11 EYLÜL DOSTLUKLARI ZEDELEDİ
Uyum Bakanı Stamp, burada yaptığı konuşmada, Batılı toplumlar ile Müslümanların ilişkilerini 11 Eylül saldırılarının zedelediğini belirterek, “Dostluklarda kırılmalar oldu. Yaşanan terör olayları dünyaya korku saldı. Bu olaylardan toplumlar doğal olarak olumsuz etkiledi. Almanya’da birçok mabedi Müslümanların yaptığını görüyoruz. Biz de bunların ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyoruz” dedi.
‘İSLAM ALMANYA’YA AİT’ SÖZÜ LAFTA KALMASIN
Stamp, “’İslam Almanya’ya aittir’ cümlesi buraya ait ve sadece sözde kalmamasını istiyoruz. Bu cami, bu muhteşem mabet Almanya’daki Müslümanlara katkı sunmuştur” ifadelerini kullandı. DİTİB Başkanı Aşıkoğlu ise “Müslüman olsun olmasın her insana saygı, sevgi ve hoşgörü gerekir ve bu Allah’ın bir emridir” dedi. Almanlar etkinliğe büyük ilgi gösterirken başta başkent Berlin olmak üzere diğer Almanya kentlerindeki bir çok cami de etkinlik kapsamında kapılarını gayrimüslim komşularına açtı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle