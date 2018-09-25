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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
25.09.2018 - 10:26, Son Güncelleme:

Erdoğan için son hazırlıklar yapılıyor

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Erdoğan için son hazırlıklar yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Eylül’de açacağı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi’nde son hazırlıklar yapılıyor.

DİTİB Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, heyecanlı günler yaşadıklarını ve son hazırlıkları yaptıklarını belirtti. Aşıkoğlu, “Bu Avrupa’nın ve Almanya’nın en önemli, en büyük camilerinden birisi ve bütün burada yaşayan Müslüman kardeşlerimiz için sembolik bir anlam ifade ediyor. Camimiz aynı zamanda barış, kardeşlik ve birlikte yaşama kültürünü de sembolize ediyor” dedi.

Erdoğan için son hazırlıklar yapılıyor

26 metre kubbe yüksekliğine sahip ve bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebildiği cami hakkında bilgi veren Aşıkoğlu, şunları söyledi:
“Camimizin 2008’li yıllardan itibaren proje çalışmaları başlamış. 2009’dan itibaren temel atma töreni gerçekleştirilmiş ve 2017 yılının ramazan ayına kadar bu yapım süreci devam etmiştir. Gayriresmi olarak ibadete başlanmıştır ama 29 Eylül 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve buradaki Alman ilgili ve yetkililerin, dostlarımız ile cemaatimizin katılımıyla resmi açılış töreni gerçekleştirilecektir.”

Erdoğan için son hazırlıklar yapılıyor

PEYGAMBERLERİN İSİMLERİ İŞLENDİ
Düzenlenen yarışmayı kazanan Alman mimar Paul Böhm’ün projesinin hayata geçirildiğini hatırlatan Aşıkoğlu, camiyi ziyaret eden herkesin iç süslemelerin ihtişamına hayran kaldığını söyledi. Aşıkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Camimizde geometrik Selçuklu motifleri ağırlıklı olarak kullanıldı. Onun dışında Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İsa ve Hz. Musa olmak üzere büyük peygamberlerin isimleri camimizin sağ ve sol duvarlarına işlenmiştir. Onun dışında Ayet-el Kürsi ve Bakara suresinin son iki ayeti, yine camimizin kubbe kısmına nakşedilmiştir. Bu yazılar hattat Hüseyin kutlu tarafından yazılmıştır. Ayrıca camimizin iç aydınlatmasının kendine has bir özelliği vardır. Camimizin kubbe kısmında bir hilal ve ortasında yıldız bulunuyor. Bütün herkesi camimizi ziyarete ve ibadet etmeye bekliyoruz, açılışa davet ediyoruz.”

Erdoğan için son hazırlıklar yapılıyor

17 BİN METREKARE KULLANIM ALANINA SAHİP
Altı dönümlük arazi üstüne inşa edilen ve DİTİB Genel Merkezini de içinde barındıran bir külliye şeklindeki caminin toplam 17 bin metrekare kullanım alanı bulunuyor. Cami, biri büyük 8’i küçük 9 kapıya sahip. Nakkaş Semih İrteş’in iç tasarımını yaptığı külliyede alışveriş ve ticaret merkezi, kadın ve erkeklere özel lokaller, sergi ve seminer salonu, 600 kişilik konferans salonu, geniş çaplı bir kütüphane ve çalışma ofisleri yer alıyor. Dış yüzeyi cam ve betondan meydana gelen şeffaf ve modern bir yapıya sahip olan caminin alt katında otopark bulunuyor.

Erdoğan için son hazırlıklar yapılıyor

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