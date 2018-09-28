Erbil’den zanlıyı getiren polis şefine soruşturma açıldı
Almanya’da Federal Polis Teşkilatı’nın Şefi Dieter Romann hakkında soruşturma başlatıldı. Frankfurt Savcılığı 56 yaşındaki Polis Şefi Romann hakkında soruşturmayı gelen çok sayıda şikayeti dikkate alarak açtı.
DIETER Romann, geçen Haziran ayında beraberinde polislerle Irak'a gitmiş ve Erbil'e kaçan bir zanlıyı teslim alarak Almanya'ya getirmişti. Romann'ın bizzat getirdiği Iraklı Ali B., 14 yaşındaki küçük bir kıza tecavüz ettikten sonra öldürmüş ve ardından ailesiyle birlikte sığındığı Almanya'dan ülkesi Irak'a kaçmıştı.
Erbil'de Kürt güçleri tarafından yakalanan zanlı, Alman polislere teslim edilmişti. Romann'ın kendi başına yanına polisleri alarak Irak'a gitmesi sonrasında hakkında çok sayıda suç duyuruları yapılmıştı. Suç duyurusunda bulunanlar arasında polisler de var.
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