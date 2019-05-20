Enkazdan küçük kızın da cesedi çıktı
Almanya’nın Allgaeu kenti yakınlarında patlama sonucu havaya uçan evin enkazından küçük bir kızın da cesedi çıktı. Aynı enkazdan daha önce bir kişi ağır yaralı kurtarılırken, bir kişinin de cansız bedeni çıkarılmıştı.
PAZAR günü üç katlı binada meydana gelen patlamanın ardından bina çökmüş, o sırada içeride bulunan karı-koca ile küçük kızları enkazın altında kalmıştı. 350 kişilik kurtarma ekibi yoğun çalışma sonucu 39 yaşındaki üç çocuk annesi kadını ağır yaralı olarak kurtarmıştı. Enkazın altında kalan 42 yaşındaki babanın da cesedi çıkarılmıştı. Kayıp olan yedi yaşındaki küçük kıza ulaşmak için pazartesi sabahına kadar aralıksız çalışmalar sürdürüldü. Kurtarma ekipleri pazartesi sabahı küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Çiftin iki oğlu ise patlama sırasında evde olmadıkları için hayatta kaldı.
Patlama nedeniyle çevredeki 15 bina boşaltılmıştı. Güvenlik birimleri patlamanın nedenini araştırıyor.
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