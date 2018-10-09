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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
09.10.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Enişte doğum gününü İmparator Sarayı’nda kutladı

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Enişte doğum gününü İmparator Sarayı’nda kutladı

Frankfurtlu Türklerin eniştesi Peter Feldmann, 60. yaş gününü Frankfurt’un her kesiminden katılan bin davetli ile birlikte ‘İmparator Sarayı’nda kutladı. Feldmann kutlamada Türk eşi Zübeyde Feldmann’a bugüne kadar verdiği emekler teşekkür etti.

FRANKFURT’UN Sosyal Demokrat Partili Büyükşehir Belediye Başkanı, ‘Türklerin eniştesi’ Peter Feldmann, 60. yaşını belediyenin ‘İmparator Sarayı’nda kutladı. Kutlamaya siyaset, kültür, sosyal toplum ve ekonomi dünyası başta olmak üzere kentin her kesiminden yaklaşık bin davetli katıldı. Zübeyde Feldmann da kutlamada eşini yalnız bırakmadı. Peter Feldmann’ı biran olsun yalnız bırakmadı. Türk iş insanları ile sivil toplum temsilcilerinin de katıldığı kutlamada enişteye övgüler dizildi.

Enişte doğum gününü İmparator Sarayı’nda kutladı

FRANKFURT’U GÜZELLEŞTİRDİ
Frankfurt’un CDU’lu Belediye Başkanı Uwe Becker, ‘eleştirel sorular soran, ilişkileri sarsabilen’ biri olarak nitelediği Feldmann’ın, yüksek kültür etkinlikleri yerine gençlik kulüplerine gitmesine çok sevindiklerini söyledi. Einecke, “Mültecilerle görüşüp durumları hakkında bilgi alıyor. Güçsüzlere ses oluyor. İnsanları sabırla dinliyor, kendilerini değerli hissetmelerini sağlıyorsun. Frankfurt’u güzelleştirdin” dedi.

Enişte doğum gününü İmparator Sarayı’nda kutladı

‘KÜÇÜK ŞEYLERLE UĞRAŞTIN’
SPD’nin Frankfurt Başkanı Mike Josef da Feldmann’ı hem kökenine bağlı kaldığını hem de ileri görüşüyle politikaya yön verdiğini söyledi. Feldmann’ın empati yönünün çok ileride olduğunu kaydeden Josef, “Pek çok kiracının sosyal konutların satışını önleyerek mağduriyetini önledin. Siyasetçilerin küçük şeyler dediği işlerle uğraştın. Ama o küçük şeyler, hiç de küçük değildi” diye konuştu.

HEDEFE HENÜZ ULAŞMADIK
Konuşmasına eşi Zübeyde’ye çocuklarına ve ilişkilerine verdiği büyük emek için teşekkür ederek başlayan Peter Feldmann, “Frankfurt’ta 178 ülke ve 200 dilden insan, barış içinde yaşıyor. Bu da bizi güçlü yapıyor. Birlikte kentimizi inşa etmeye devam edelim. Henüz hedefe ulaşmadık” dedi. Kutlamada Ganalı sanatçı Rola ile hip hop dans grubu ‘Dance in FFM’ sahne aldı.

Enişte doğum gününü İmparator Sarayı’nda kutladı

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