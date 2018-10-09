Enişte doğum gününü İmparator Sarayı’nda kutladı
Frankfurtlu Türklerin eniştesi Peter Feldmann, 60. yaş gününü Frankfurt’un her kesiminden katılan bin davetli ile birlikte ‘İmparator Sarayı’nda kutladı. Feldmann kutlamada Türk eşi Zübeyde Feldmann’a bugüne kadar verdiği emekler teşekkür etti.
FRANKFURT’UN Sosyal Demokrat Partili Büyükşehir Belediye Başkanı, ‘Türklerin eniştesi’ Peter Feldmann, 60. yaşını belediyenin ‘İmparator Sarayı’nda kutladı. Kutlamaya siyaset, kültür, sosyal toplum ve ekonomi dünyası başta olmak üzere kentin her kesiminden yaklaşık bin davetli katıldı. Zübeyde Feldmann da kutlamada eşini yalnız bırakmadı. Peter Feldmann’ı biran olsun yalnız bırakmadı. Türk iş insanları ile sivil toplum temsilcilerinin de katıldığı kutlamada enişteye övgüler dizildi.
FRANKFURT’U GÜZELLEŞTİRDİ
Frankfurt’un CDU’lu Belediye Başkanı Uwe Becker, ‘eleştirel sorular soran, ilişkileri sarsabilen’ biri olarak nitelediği Feldmann’ın, yüksek kültür etkinlikleri yerine gençlik kulüplerine gitmesine çok sevindiklerini söyledi. Einecke, “Mültecilerle görüşüp durumları hakkında bilgi alıyor. Güçsüzlere ses oluyor. İnsanları sabırla dinliyor, kendilerini değerli hissetmelerini sağlıyorsun. Frankfurt’u güzelleştirdin” dedi.
‘KÜÇÜK ŞEYLERLE UĞRAŞTIN’
SPD’nin Frankfurt Başkanı Mike Josef da Feldmann’ı hem kökenine bağlı kaldığını hem de ileri görüşüyle politikaya yön verdiğini söyledi. Feldmann’ın empati yönünün çok ileride olduğunu kaydeden Josef, “Pek çok kiracının sosyal konutların satışını önleyerek mağduriyetini önledin. Siyasetçilerin küçük şeyler dediği işlerle uğraştın. Ama o küçük şeyler, hiç de küçük değildi” diye konuştu.
HEDEFE HENÜZ ULAŞMADIK
Konuşmasına eşi Zübeyde’ye çocuklarına ve ilişkilerine verdiği büyük emek için teşekkür ederek başlayan Peter Feldmann, “Frankfurt’ta 178 ülke ve 200 dilden insan, barış içinde yaşıyor. Bu da bizi güçlü yapıyor. Birlikte kentimizi inşa etmeye devam edelim. Henüz hedefe ulaşmadık” dedi. Kutlamada Ganalı sanatçı Rola ile hip hop dans grubu ‘Dance in FFM’ sahne aldı.
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