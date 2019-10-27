Engelli Hollandalı’dan camiyi protesto edenlere tepki
Hollanda’nın Enschede şehrinde yapılacak olan cami, aşırı sağcılar tarafından protesto edildi. Protesto esnasında camiyle birlikte Hollanda’daki Türk toplumu hakkında nefret söylemleri dile getirildi. Bu sözlere daha dayanamayan engelli bir Hollanda vatandaşı ise protestoculara tepki gösterdi.
Hollanda’nın Enschede şehrinde, birkaç yıldır yeni bir cami için çalışmalara başlandı. Şehirdeki mevcut iki camiyi birleştirip, yeni bir cami yapılması üzerine süren çalışmalar protesto edildi. Başlanıldığı günden beri Hollanda’daki aşırı sağcı gruplar tarafından sürekli tacize uğrayan proje, tekrar protesto edildi.
Konuşma esnasında, yeni yapılacak camiyle birlikte Hollanda’daki Müslüman ve Türk toplumuna olan nefret konuşmaları yapıldı. Bu sözlere daha fazla dayanamayan Hollanda vatandaşı engelli bir adam, konuşmacıya doğru gidip, yalan konuştuğunu söyleyerek tepki gösterdi. Hollanda’daki Türk toplumunun çok iyi entegre ve toplumda çok başarılı olduğunu ifade etti. Bu toplumda hep birlikte çok iyi bir şekilde olduğunu ve bu toplumun farklılıkları ile çok daha güzel olduğunu vurguladı. Katılımın fazla olmadığı yürüyüş ile başlayan protesto kısa bir konuşma ile tamamlandı.
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