Engelli Hollandalı’dan camiyi protesto edenlere tepki

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSAL KURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriEngelli Hollandalı’dan camiyi protesto edenlere tepki
GeriAvrupa Engelli Hollandalı’dan camiyi protesto edenlere tepki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
27.10.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Engelli Hollandalı’dan camiyi protesto edenlere tepki

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Engelli Hollandalı’dan camiyi protesto edenlere tepki

Hollanda’nın Enschede şehrinde yapılacak olan cami, aşırı sağcılar tarafından protesto edildi. Protesto esnasında camiyle birlikte Hollanda’daki Türk toplumu hakkında nefret söylemleri dile getirildi. Bu sözlere daha dayanamayan engelli bir Hollanda vatandaşı ise protestoculara tepki gösterdi.

Hollanda’nın Enschede şehrinde, birkaç yıldır yeni bir cami için çalışmalara başlandı. Şehirdeki mevcut iki camiyi birleştirip, yeni bir cami yapılması üzerine süren çalışmalar protesto edildi. Başlanıldığı günden beri Hollanda’daki aşırı sağcı gruplar tarafından sürekli tacize uğrayan proje, tekrar protesto edildi.
Konuşma esnasında, yeni yapılacak camiyle birlikte Hollanda’daki Müslüman ve Türk toplumuna olan nefret konuşmaları yapıldı. Bu sözlere daha fazla dayanamayan Hollanda vatandaşı engelli bir adam, konuşmacıya doğru gidip, yalan konuştuğunu söyleyerek tepki gösterdi. Hollanda’daki Türk toplumunun çok iyi entegre ve toplumda çok başarılı olduğunu ifade etti. Bu toplumda hep birlikte çok iyi bir şekilde olduğunu ve bu toplumun farklılıkları ile çok daha güzel olduğunu vurguladı. Katılımın fazla olmadığı yürüyüş ile başlayan protesto kısa bir konuşma ile tamamlandı.

Engelli Hollandalı’dan camiyi protesto edenlere tepki

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle