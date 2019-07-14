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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
14.07.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Engelli aracını engelli yerine park etti, darp edilerek göz altına alındı

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Engelli aracını engelli yerine park etti, darp edilerek göz altına alındı

İngiliz polisi, engelli araç yerine park eden sürücüyü, yanlış yere park etti diye darp ederek gözaltına aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da yer alan Tower Hamlets beldesinde 9 Temmuz’da yaşanan olayda, bölge polislerinin, 38 yaşındaki sürücü Youness Bentahar’ı aracını park ettiği yerden kaldırması yönünde ikaz etti. Bentahar ise bunu reddedince polisler tarafından eşi ve çocuklarının göz önünde darp edilerek gözaltına alındı.

Engelli aracını engelli yerine park etti, darp edilerek göz altına alındı

İKİ POLİS MEMURU DA YARALANDI
Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde Youness Bentahar’ın 3 polis tarafından sert müdahalelerle gözaltına alındığı; sürekli yardım istediği, polislerin ise şiddete devam ettiği görülüyor. Gözaltı sırasında adamın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine, olay yerine hemen sağlık ekipleri çağrıldı.

Engelli aracını engelli yerine park etti, darp edilerek göz altına alındı


Polisin yaptığı açıklamada, olay sırasında polis tarafından defalarca aracını çekmesi ya da ehliyetini vermesi için uyarı yapıldığı ancak adamın ısrarla bunu reddettiği; olayda iki polis memurunun da hafif yaralandığı belirtildi.

Engelli aracını engelli yerine park etti, darp edilerek göz altına alındı

ARACINDA ENGELLİ İBARESİ VAR
İngiliz medyasına konuşan Bentahar, kızının akciğer rahatsızlığı bulunduğunu ve olay sırasında da araçta olduğunu; aracında engellilere verilen mavi işaretin görünür şekilde olduğunu söyledi. Bentahar, kendisinin polislere direnmediğini, sadece buraya park etmemde yanlış olan ne diye sorduğunu ancak polislerin şiddetine maruz kaldığını söyledi.

Engelli aracını engelli yerine park etti, darp edilerek göz altına alındı

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