Engellenmezse radikallere yarar
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, Almanya’nın Köln kentinde saldırıya uğrayan DİTİB Eyüp Sultan Camisi ve Köln Türk Gençlik Birliğini ziyaret etti.
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu’ndan oluşan heyet, terör örgütü yandaşlarının saldırdığı cami ve derneğin yetkililerinden saldırılar hakkında bilgi aldı.
Komisyon bünyesinde kurulan ‘Batı Ülkelerindeki İslam Düşmanlığını İnceleme Alt Komisyonu’ Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, önemsiz görülen saldırılardan terör ve radikal unsurların beslendiğini belirterek “Bizim temel amacımız, bu tür olumsuzlukların önünü şimdiden almak, almazsak radikal unsurları besler. Radikal unsurlar dünyanın güvenliği açısından tehdit oluşturur” dedi.
ALMAN DEVLETİNİN CAMİSİ
Ocak ayından bu yana Almanya’da 40’tan fazla camiye saldırı olduğuna işaret eden Boynukara, şöyle devam etti:
“Saldırının türü önemli değil, bu saldırının olmuş olması başlı başına önemli. Burayı Türkler yapmış olabilir ama Türklerin büyük kısmı Alman vatandaşı, dolayısıyla bu Almanya devletinin bir camisi. Almanya devletinin buna bu şekilde bakması lazım. Türklerin kurduğu bir cami. O camiye gelmiş başkaları saldırıya
uğramış demek, bu şekilde önemsiz görmek, insan hakları anlayışının sorunlu olduğu anlamına gelir.”
Boynukara, bu saldırıların Avrupa’yı Avrupa yapan değerlere aykırı olduğunu vurgulayarak “Biz kim olursa olsun, kime yapılırsa yapılsın insan hakkı ihlalinin önüne geçilmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.
Saldırıların ciddiye alınması ve üzerine giderilmesi çağrısı yapan Boynukara, şunları kaydetti:
“Bu meseleler şimdi ciddiye alınmazsa bir gün yenileri meydana gelir ama ciddiye alırsanız bunu yapan unsurlar bu tür tutum ve davranışlardan uzak durur. Bu konuda bir duyarlılık oluşmasını amaçlıyoruz. Umarım bu gezi bu sürece katkıda bulunuruz.”
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