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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - AA
04.10.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Enever Şimşek anısına dikilen ağacı kestiler

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Enever Şimşek anısına dikilen ağacı kestiler

Almanya’da neonazi terör örgütü NSU’nun ilk kurbanı Enver Şimşek anısına 8 Eylül'de dikilen meşe ağacı, kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Berlin’de düzenlenen basın toplantısında bu konuya da değinen Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, olayı sert bir dille kınadı:

“Olay son derece üzücü. Bu olayı gerçekten en sert bir dille kınıyoruz. Olayın açıklığa kavuşturulması gerekiyor. NSU’nun uzun yıllar aydınlatılamayan seri cinayetleri utanç verici bir durum. Biz bu cinayetlere kurban gidenleri anmayı, kurbanlara, onların ailelerine, kendimize ve demokrasi mücadelesine borç biliyoruz.”
Ağacın kesildiği Zwickau kenti Büyükşehir Belediye Başkanı Pia Findeiss (SPD) de olayı, ‘çirkin bir saldırı’ olarak niteledi. Yapılan saldırının sadece “Maddi hasar” diye geçilemeyeceğini belirten Findeiss, ağacın ırkçılar tarafından kesilmiş olacağı şüphesine dikkati çekti. Findeiss, “Ağacın kesilmesi, demokrasiyi anlama ve terör mağdurlarına ve ailelerine saygısızlığı, hoşgörüsüzlüğü gösteriyor. Ayrıca NSU teröristlerinin insanlara ne yaptığını bazılarının anlayamadıklarını da gösteriyor” ifadelerini kullandı. Zwickau Belediyesi olayı kınamak amacıyla kesilen ağacın fotoğrafını yayınladı.

9 AĞAÇ DAHA DİKİLECEKTİ
NSU’nun elebaşları Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt ve Beate Zschaepe polis tarafından aranmalarına rağmen yıllarca Zwickau kentindeki hücre evinde gizlenmişlerdi. Terör örgütü elebaşları, cinayetlerini Zwickau’daki hücre evinde planladı ve Almanya’yı dolaşarak sekizi Türk 10 kişiyi öldürdü, iki bombalı saldırıyla onlarca kişiyi yaraladı. NSU’nun ilk kurbanı Enver Şimşek anısına Zwickau’daki Schwanenteichpark adlı parkta bir meşe ağacı dikilmiş, diğer kurbanların anısına da 9 ağaç daha dikilecekti.

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