En yüksek milletvekili maaşı KRV’de
Almanya’da 16 eyalet arasında en yüksek maaşı, 8 bin 981 Euro ile ülkenin en kalabalık nüfusunun bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet milletvekilleri alıyor.
EN düşük kazancı olanlar ise 2 bin833 Euro ile Hamburg Eyalet Meclis milletvekilleri. Buna göre KRV milletvekilleri Hamburg milletvekillerinin üç katından daha fazla maaş alıyor. Hamburg Eyalet Meclisi, diğer eyaletlerle arasındaki maaş uçurumunu kapatmak için zam yapma kararı aldı.
Meclis, vekillerin maaşını yüzde 30 oranında artırarak 3 bin 800 Euro yapmak ve Berlinli vekillerin düzeyine çekmek istiyor. Berlin Eyalet Meclis milletvekilleri ise ayda 3 bin 840 Euro maaş alıyor.
Federal meclis milletvekillerinin maaşı ise 1 Temmuz’da yapılan düzenlemeden sonra 9 bin 780 Euro olarak belirlendi. Federal Meclis milletvekillerine ayrıca seçim bölgelerindeki bürolarının giderini ve bu büroda çalışanların maaşını ödemek için vergiden muaf tutulan 4 bin 340 Euro ek ödeme de yapılıyor. Berlin, Hamburg ve Bremen eyaletlerinde milletvekillerinin meclis oturumları öğle saatlerinden sonra gerçekleşiyor.
Böylece üç eyalet meclis milletvekilleri dilerlerse ayrıca başka bir iş de yapabilir.
Eyaletlere göre milletvekillerinin en yüksekten en düşüğe maaş sıralaması şöyle:
Kuzey Ren Vestfalya: 8.981 Euro
Schleswig Holstein: 8.425 Euro
Brandenburg: 8.388 Euro
Bavyera: 8.183 Euro
Hessen: 7.975 Euro
Baden Württemberg: 7.963 Euro
Aşağı Saksonya: 6.973 Euro
Rheinland Pfalz: 6.736 Euro
Saksonya Anhalt: 6.605 Euro
Mecklenburg Vorpommern: 5.967 Euro
Saksonya: 5.804 Euro
Saarland: 5.759 Euro
Thüringer: 5.623 Euro
Bremen: 5.087 Euro
Berlin: 3.840 Euro
Hamburg: 2.833 Euro
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