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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
30.05.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

'En yaşlı dünya şampiyonu olan boksör'

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'En yaşlı dünya şampiyonu olan boksör'

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Güney Almanya’nın Allgau bölgesindeki Wangen kentinde ringe çıkacak.

22 Haziran Cumartesi gecesi gerçekleşecek karşılaşma için yoğun bir şekilde antrenman yaptığını belirten Fırat Arslan, "Rakiplerim beni yenerek, bir dünya şampiyonunu devirmenin verdiği avantajları yaşamak istiyorlar.

En yaşlı dünya şampiyonu olan boksör
Dünya boks sıralaması ve piyasasındaki değerlerini yükseltmeye çalışıyorlar. Bunun için de çok iyi hazırlanarak maçlara geliyorlar. Tabi ki biz de ekip olarak bunun bilincindeyiz ve ona göre tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Bu yılın sonuna doğru kendi organizasyonumuz ile Göppingen’de büyük bir gala yapmayı planlıyoruz. Ardından gelecek yıl yeniden büyük bir federasyonda dünya şampiyonluğu maçına çıkmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.
En yaşlı dünya şampiyonu olan boksör
"Dünya rekoru kırmak istiyorum"
Fırat Arslan, hedefleriyle ilgili ise, "Dünya boks tarihinin gelmiş geçmiş en yaşlı dünya şampiyonu olarak tarihin altın sayfalarına ülkemizin ve kendi ismimizi altın harflerle yazdırmak istiyoruz. Burada bir konunun altını özellikle çizerek belirtmek istiyorum; hedefimiz en yaşlı boksör olmak değildir. Hedefimiz en yaşlı dünya şampiyonu olan boksör olmaktır. Bu başarımızla gençlerimize örnek olarak, şartlar ve zorluklar ne olursa olsun dik durup, azimle ve inançla, çalışarak her şeyi başarabileceklerini göstermektir. Uzun yıllardan beridir beni destekleyen sponsorum, önümüzdeki hedeflerimizde de bizimle birlikte olacağını bildirdi. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.
En yaşlı dünya şampiyonu olan boksör
Fırat Arslan’ın dünya sıralamasında zirvede olduğunu vurgulayan basın danışmanı Vedat Alyaz ise, "Fırat, şu anda formunun zirvesinde. Disiplin ve antrenmanları elden bırakmıyor. Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Wangen im Allgau’daki karşılaşmalarımıza tüm gurbetçi seyircilerimizi bekliyoruz. Ellerine Türk bayraklarını alarak, salona gelip, sporcumuza moral vererek, motive etmeleri ringdeki yumruklarımızın gücüne güç katacaktır" dedi.
En yaşlı dünya şampiyonu olan boksör

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