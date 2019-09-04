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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali Varlı / BERLİN
04.09.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

En yaşlı dünya şampiyonu boksör olabilirim

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En yaşlı dünya şampiyonu boksör olabilirim

Almanya’nın başkenti Berlin’de Türk boksörleri ringe çıkıyor.

14 Eylül’de Berlin’de yapılacak müsabakalarda Dünya profesyonel boks eski şampiyonu Fırat Aslan, Ganalı boksör John Napari ile dövüşecek. Berlinli ağır siklet boksör Burak Şahin’de Alex Mazikin ile ringde kozlarını paylaşacak. Fırat Aslan’ın rakibi şimdiye kadar kariyerinde 21 kez ringe çıktı. Yaptığı dövüşlerin tamamını kazandı. 35 yaşındaki Napari, dayanıklılığıyla tanınan bir boksör. Fırat Arslan ise 49 yaşında.

En yaşlı dünya şampiyonu boksör olabilirim
Son derece tecrübeli bir boksör olan Arslan, profesyonel kariyerinde 53 kez ringe çıktı. 28 dövüşü nakavt olmak üzere 43 dövüşü kazandı.

İki dövüşü berabere sona ererken, sekiz kez de yenildi. Burak Şahin ise şimdiye kadar yaptığı 14 dövüşün 8’i nakavtla olmak üzere 13 maçı kazandı. 29 yaşındaki Burak, uzun bir sakatlıktan sonra yeniden ringlere döndü. Fırat ‘’’Maça iyi hazırlandım. Amacım yeniden dünya şampiyonu olmak. Gelecek yıl unvan maçı yaparsam en yaşlı dünya şampiyonu boksör olabilirim. Rakibim çok güçlü. Hiç maç kaybetmedi” dedi.

En yaşlı dünya şampiyonu boksör olabilirim
Burak Şahin ise “Berlin’de dövüşmek benim için iyi olacak. Sakatlığım geçti. Ukraynalı boksör ile yapacağım dövüş kariyerim açısından önemli. Bu maçtan sonra unvan maçları için yolum açılacak” dedi.

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