En yaşlı dünya şampiyonu boksör olabilirim
Almanya’nın başkenti Berlin’de Türk boksörleri ringe çıkıyor.
14 Eylül’de Berlin’de yapılacak müsabakalarda Dünya profesyonel boks eski şampiyonu Fırat Aslan, Ganalı boksör John Napari ile dövüşecek. Berlinli ağır siklet boksör Burak Şahin’de Alex Mazikin ile ringde kozlarını paylaşacak. Fırat Aslan’ın rakibi şimdiye kadar kariyerinde 21 kez ringe çıktı. Yaptığı dövüşlerin tamamını kazandı. 35 yaşındaki Napari, dayanıklılığıyla tanınan bir boksör. Fırat Arslan ise 49 yaşında.Son derece tecrübeli bir boksör olan Arslan, profesyonel kariyerinde 53 kez ringe çıktı. 28 dövüşü nakavt olmak üzere 43 dövüşü kazandı.
İki dövüşü berabere sona ererken, sekiz kez de yenildi. Burak Şahin ise şimdiye kadar yaptığı 14 dövüşün 8’i nakavtla olmak üzere 13 maçı kazandı. 29 yaşındaki Burak, uzun bir sakatlıktan sonra yeniden ringlere döndü. Fırat ‘’’Maça iyi hazırlandım. Amacım yeniden dünya şampiyonu olmak. Gelecek yıl unvan maçı yaparsam en yaşlı dünya şampiyonu boksör olabilirim. Rakibim çok güçlü. Hiç maç kaybetmedi” dedi.Burak Şahin ise “Berlin’de dövüşmek benim için iyi olacak. Sakatlığım geçti. Ukraynalı boksör ile yapacağım dövüş kariyerim açısından önemli. Bu maçtan sonra unvan maçları için yolum açılacak” dedi.
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