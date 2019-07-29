En son ölen Türk eşiyle gitmişti! 9 yıl sonra...
Almanya’da sosyal medyanın ‘Aslan anası’ olarak tanınan Daniela Büchner, Türkiye’de duygulu bir yolculuğa çıktı.
34 yaşındayken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden eşi Yılmaz Karabaş’ın anısına 9 yıl sonra tekrar Türkiye’ye giden Büchner, tatil yerinden takipçileriyle duygularını paylaştı. “Bu bizim için ‘geçmişe’ çok duygulu bir yolculuk. Yaklaşık 9 yıl önce son kez buraya gelmiştik. Harika, güzel bir yer burası. Alanya TR. Geriye anılar kalıyor ve sen hep yanımdasın.”
Yılmaz Karabaş’tan üç çocuğu olan Daniela Büchner, daha sonra ünlü şarkıcı Jens Büchner’le evlendi. Ancak Jens Büchner de 49 yaşında hayatını kaybetti. Jens Büchner’den ikizleri olan Daniela Büchner, beş çocuğuyla Alanya’da duygulu ama güzel günler geçirdiğini yazdı. Daniela Büchner’in paylaşımları kısa sürede 6 bin 600 beğeni aldı.
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