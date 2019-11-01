En son 1977 yılında oynanmıştı!
Bundesliga'da bu hafta Berlin derbisi oynanacak. Ligin yeni ekibi Union sahasında Hertha Berlin'i konuk ediyor. İki takımın maçı yarın saat 18.30'da başlayacak.
BUNDESLIGA'da 10. hafta maçları bugün, yarın ve pazar günü oynanacak. Ligin 10. haftasında bugün oynanacak maçta Hoffenheim ile Paderborn karşı karşıya geliyor. Son haftalardaki çıkışıyla üst sıralara tırmanan Hoffenheim, ligde ilk galibiyetini geçen hafta alan Padernborn'u ağırlayacak. İki takım arasındaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Haftanın en dikkat çeken maçı Berlin'de oynanacak. Başkent derbisinde Hertha Berlin ile Union Berlin karşı karşıya geliyor. Maç yarın akşam saat 18.30'da Union Berlin'in sahasında oynanacak. Bundesliga'da en son Berlin Derbisi 1977 yılında oynanmıştı. Tennis Borussia ile Hertha Berlin karşı karşıya gelmiş, karşılaşmayı Hertha Berlin 2-0 kazanmıştı. Berlin takımları şimdiye kadar 6 kez Bundesliga'da derbi oynadı. Bu karşılaşma yedinci olacak. Ligde Hertha Berlin 11 puanla 11., Union Berlin de 7 puanla 15. sırada yer alıyor.
LİDER DEPLASMANDA
Yarın ise altı karşılaşma oynanacak. Dortmund dördüncü sırada bulunan Wolfsburg ile sahasında saat 15.30'da karşılaşacak. Bayern Münih, Frankfurt deplasmanında üç puan için yarın sahaya çıkacak. Lig lideri Gladach ise aynı gün Leverkusen ile deplasmanda üç puan için mücadele edecek.
Pazar günü ise iki karşılaşma var. İlki Düsseldorf ile Köln arasında, ikincisi ise Augsburg ile Schalke arasında oynanacak.
Haftanın maç programı şöyle:
BUGÜN
Hoffenheim – Paderborn (20.30)
YARIN
Dortmund – Wolfsburg (15.30)
Leverkusen – Gladdach (15.30)
Frankfurt – B. Münih (15,30)
W. Bremen – Freiburg (15.30)
RB Leipzig – Mainz (15.30)
Union Berlin – Hertha Berlin (18.30)
PAZAR
Düsseldorf – Köln (15.30)
Augsburg – Schalke (18.00)
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