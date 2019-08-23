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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
23.08.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

En küçüğü 4 yaşında: Okuldaki aramalarda bin 144 öğrencide bıçak bulundu

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En küçüğü 4 yaşında: Okuldaki aramalarda bin 144 öğrencide bıçak bulundu

12 ayda 286 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü Britanya’daki okullarda yapılan aramalarda bin 144 çocuğun üzerinde av bıçağı, katana, bıcak ve çakı gibi kesici aletler yakalandı. Uzmanlar rakamların endişe verici boyutta olduğunu açıkladı.

İNGİLİZ 5 News kanalının haberine göre İngiltere, İskoçya ve Galler’deki okullarda yapılan aramalarda bin 144 çocukta bıçak, çakı, av bıçağı, katana gibi kesici alet bulundu. Galler ve İngiltere’de okullarda öğrencilerin üzerinde bulunan kesici alet bulunma sayısının son beş yıl içerisinde iki katından fazlaya çıktığı açıklandı.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK BIÇAK TAŞIYOR
Independent gazetesi de Galler’deki bir ilkokulda 4 yaşındaki bir çocuğun bıçak taşıdığını ve 11 yaşındaki bir öğrencinin, fosforlu kalem ucunu kesici bir aletle değiştirerek, bir başka öğrenciye “Beni dinle yoksa seni bıçaklarım” dediğini aktardı. Ayrıca, İngiltere’de özellikle başkent Londra’da gençler arasındaki şiddet ve bıçaklama olaylarının endişe verici boyutta olduğu belirtildi.

286 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
BBC’nin açıkladığı verilere göre ise İngiltere’de 2018 Mart ayından 2019 Mart’ına kadar 12 aylık sürede 43 bin 516 bıçaklı suç rapor edildi. Ulusal İstatistik Ofisinin verilerine göreise bu 12 aylık sürede bıçak veya kesici bir alet ile işlenen cinayet sonucu 286 kişi hayatını kaybetti. Bıçaklı suçlardaki artışın nedenleri arasında çeteler arası çatışma, soygun ve uyuşturucu ticareti gösteriliyor.

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