En Kral diploma
İsveç’te Türk Gençlik Federasyonu (TUF) Başkanı Damla Göktan, İsveç Kraliyeti tarafından açılan Liderlik Kursu’nu başarı ile tamamladığını gösteren diplomasını İsveç Kralı Carl 16. Gustaf’ın elinden aldı.
DİĞER kursiyerlerle yapılan tören sonrası duygularını ifade eden Göktan “İsveç Kralı Carl 16. Gustaf eskiden izciymiş bir gün ormanda İzci Federasyonu Başkanıyla yürüyorlarmış. Kral, ‘Toplum tarafından ön plana çıkarılan realite şovlarda yanlış insanlar oluyor’ demiş. ‘Büyük işler başaran gençler örnek alınmalı’, demiş. Böylece Liderlik Kursu’nun temel düşüncesi doğmuş ve Kral’ın Genç Liderlik Vakfı ve İzciler Halk Üniversitesi bu projeyi başlatmışlar. Bence en güzel şey gençleri bu şekilde ön plana koymak. Bir yarışmaya katılıp ünlü olanlar çok kısa zamanda unutuluyor. Ama böyle olaylar ömür boyu akılda kalıyor” dedi.
KELİMELERLE ANLATILAMAZ
Kurs hakkında da bilgi veren Göktan, şöyle devam etti: “Bu kursa başvurabilmek için 20-25 yaş arasında olmak ve son 2 yıl içinde bir Liderlik Kursu’na gitmiş olmak gerekiyor. Gelecekte liderlik üzerine planların olması gerekiyor. Kurs 4 hafta sürüyor 5-6 kişilik bazı gruplar halinde görev yapıyorsun. Çok eğlenceli ve öğretici bir kurs, kelimelerle anlatılamaz. 24 Nisan’da Kraliyet Sarayı’na davet edildim diplomamı Kral Carl 16. Gustaf’ın elinden aldım. Benim içimde her zaman liderlik ruhu vardı. Bu eğitimle taçlanmış oldu.”
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