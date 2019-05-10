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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
10.05.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

En Kral diploma

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En Kral diploma

İsveç’te Türk Gençlik Federasyonu (TUF) Başkanı Damla Göktan, İsveç Kraliyeti tarafından açılan Liderlik Kursu’nu başarı ile tamamladığını gösteren diplomasını İsveç Kralı Carl 16. Gustaf’ın elinden aldı.

DİĞER kursiyerlerle yapılan tören sonrası duygularını ifade eden Göktan “İsveç Kralı Carl 16. Gustaf eskiden izciymiş bir gün ormanda İzci Federasyonu Başkanıyla yürüyorlarmış. Kral, ‘Toplum tarafından ön plana çıkarılan realite şovlarda yanlış insanlar oluyor’ demiş. ‘Büyük işler başaran gençler örnek alınmalı’, demiş. Böylece Liderlik Kursu’nun temel düşüncesi doğmuş ve Kral’ın Genç Liderlik Vakfı ve İzciler Halk Üniversitesi bu projeyi başlatmışlar. Bence en güzel şey gençleri bu şekilde ön plana koymak. Bir yarışmaya katılıp ünlü olanlar çok kısa zamanda unutuluyor. Ama böyle olaylar ömür boyu akılda kalıyor” dedi.

En Kral diploma

KELİMELERLE ANLATILAMAZ
Kurs hakkında da bilgi veren Göktan, şöyle devam etti: “Bu kursa başvurabilmek için 20-25 yaş arasında olmak ve son 2 yıl içinde bir Liderlik Kursu’na gitmiş olmak gerekiyor. Gelecekte liderlik üzerine planların olması gerekiyor. Kurs 4 hafta sürüyor 5-6 kişilik bazı gruplar halinde görev yapıyorsun. Çok eğlenceli ve öğretici bir kurs, kelimelerle anlatılamaz. 24 Nisan’da Kraliyet Sarayı’na davet edildim diplomamı Kral Carl 16. Gustaf’ın elinden aldım. Benim içimde her zaman liderlik ruhu vardı. Bu eğitimle taçlanmış oldu.”

 

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