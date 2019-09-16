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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
16.09.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

En klasik araç Sunby çifliğinde

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En klasik araç Sunby çifliğinde

İsveç’in başkenti Stockholm’e 40 kilometre uzaklığındaki Sunby çiftliğinde 50 yaş üzerindeki klasik arabalar meraklılarıyla buluştu.

BİRBİRİNDEN ilgi çeken klasik arabalar arasında parçaları orijinal olan araçların yarışı gerçekleştirildi. En klasik aracın seçildiği yarışmayı Erik Lindholm ve Carl Kingren’nin sahibi olduğu 1954 model Minör Morris kazandı. Yarışmaya Mersedes, BMW, Volvo, Saab Simca Opel, Peugeot ve Kia marka arabalar katıldı. Birbirinden renkli, klasik araçlar meraklılarına unutulmaz anlar yaşattı. Klasik araç severler yıllara meydan okuyan araçları tek tek inceledi.

En klasik araç Sunby çifliğinde

ARAÇ ÇÖPLÜĞÜNDEN ÇIKARDIK
Araç sahipleri araçlarını özenle temizlerken çiftlikte yalnızca Avrupa araçları yer aldı. Yarışça birinci olan Erik Lindholm, birinci olmalarına çok sevindiğine dikkat çekerek, “Aracı, 2003 yılında bir araba çöplüğünde bulduk. Çocuğumuz gibi seviyoruz” dedi. Lindgren ise bu gösteriye katılanların klasik otomobillerle, minibüsleri yakından görme fırsatı bulduğunu belirterek “Ziyaretçiler, 1954 yılından başlayarak nostaljik bir yolculuğa çıktı. Öte yandan o zaman ki otomobil endüstrisini tanıma fırsatı buldular” ifadelerini kullandı.

En klasik araç Sunby çifliğinde

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