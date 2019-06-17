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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
17.06.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

En kirli şehir Stuttgart

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En kirli şehir Stuttgart

Almanya’da Federal Çevre Dairesi’nin yaptığı açıklamaya göre, yetkililer hava kirliliğiyle mücadelede doğru yolda ancak yapılan tüm çabalara rağmen hedeflenen seviyeye ulaşılamadı.

HAVA kirliliğine yol açan azot dioksit oranının belirlenen sınırın üzerinde çıktığı şehir sayısının bir önceki yıla göre azaldığını duyuran Federal Çevre Dairesi, ancak bu rakamın hâlâ çok yüksek olduğunu belirtti. Federal Çevre Dairesi’nin verilerine göre Avrupa Birliği’nin (AB) insan sağlığı için belirlediği sınırın üzerinde olan şehir sayısı 57. Bu sayı 2017’de 65 olarak açıklanmıştı. Federal Çevre Dairesi Başkanı Maria Krautzberger, “Hava kirliliğiyle etkili biçimde mücadele etmek ve metreküp başına yıllık ortalama 40 mikrogram olan AB sınırının altında kalması için dizel motorlu araçların donanımını hızlı bir şekilde güçlendirmek gerekir” dedi.

En kirli şehir Stuttgart

BERLİN ‘HIZ’I DÜŞÜRMÜŞTÜ
Ölçümlerde alınan sonuçlara göre ülkenin en kirli şehri ise Stuttgart olarak belirlendi. Stuttgart’ta azot dioksit oranı 71 mikrogram çıktı. Stuttgart’ı 67 mikrogramla Darmstadt ve 66 mikrogramla Münih izliyor. 57 şehir arasında hava kirliliği çok yüksek olanların sayısı 15. Almanya’da geçen yıl alınan kararla Hamburg, Stuttgart ve Darmstadt gibi bazı kentlerde dizel motorlu araçların kimi sokak ve caddelere girmesi yasaklanmıştı. Uygulamayı başka şehirler de hayata geçirmek için hâlâ tartışıyor. Berlin gibi birçok büyük kentte ise hava kirliliğiyle mücadele etmek için sokak ve caddelerde hız sınırlaması uygulanıyor. Berlin’de geçen yıl alınan kararla çok sayıda sokak ile caddede hız sınırı saatte 50 kilometreden 30 kilometreye düşürülmüştü.

En kirli şehir Stuttgart

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