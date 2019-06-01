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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
01.06.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

En iyisi ‘Anons’

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En iyisi ‘Anons’

Hollanda’da bu yıl 7’ncisi düzenlenen Kırmızı Lale Film Festivali’nde (RTFF), Mahmut Fazıl Coşkun’un yönettiği ‘Anons’, ‘En İyi Film Ödülü’ne layık görüldü.

AMSTERDAM’da düzenlenen törende, Türk ve Hollandalı jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu birinci seçilen filmin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun, bin Euro ile ödüllendirildi. Festivalde, ‘En İyi Yönetmen Ödülü’nü de aynı filmin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun aldı. Yönetmen bu başarısıyla ayrıca 750 Euro ödül kazandı. En iyi filmin ödülü Yunus Emre Enstitüsü Amsterdam Müdürü Abdullah Altay tarafından, filmin yönetmeni adına başrol oyuncularından Şencan Güleryüz’e verildi.
Bu yıl ilk defa verilen ‘Filme özendirme Ödülü’nü ise Michael Önder’in yönettiği ‘Taksim Hold’em’ filmi aldı. Filmin başarısı için 500 Euro ödül verildi. Hollanda Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle düzenlenen festival kapsamında Hollanda’nın Amsterdam, Rotterdam ve Delft kentlerinde 9 Türk filmi gösterildi. 29 Mayıs’ta başlayan festival, 2 Haziran’a kadar devam edecek.

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