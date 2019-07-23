En iyi 10 arasında ikisi de var
BUNDESLIGA takımları yeni sezon için kadrolarını yeni isimlerle güçlendirdi. Transfer süresinin üçte ikisi geride kalırken kulüpler kadrolarına kattığı futbolcular için şimdiye kadar yarım milyar eurodan fazla para harcadı.
Çok sayıda yıldız ve yıldız adayı futbolcu takım değiştirirken, otoriteler 2019 yılının şimdiye kadar transfer edilen en iyi 10 ismini belirledi. 10 isim arasında iki Türk kökenli futbolcu da bulunuyor. Ocak ayında Galatasaray'dan Stuttgart takımına transfer olan ve Stuttgart'ın ikinci lige düşmesi üzerine Schalke'ye geçen Ozan Kabak, futbol otoritelerince transferi gerçekleşen en iyi futbolcular arasında yedinci sırada gösterildi. Leverkusen'in Hoffenheim'dan transfer ettiği Kerem Demirbay ise en iyi 10 futbolcu arasında 9. sırada yer aldı. Türk milli futbolcu Ozan 15 milyon euro karşılığında Stuttgart'tan Schalke'ye geçti. Bild Gazetesi Ozan'ın çok uygun bir fiyata satın alındığını yazdı.
Gazete haberinde, sakatlığı nedeniyle takımıyla birlikte sezon öncesi hazırlık kampına katılamayan 19 yaşındaki Ozan için “Oynadığı pozisyonda Avrupa'nın en yeteneklilerinden biri” yorumu da yaptı. Listede 9. sırada gösterilen 26 yaşındaki orta saha futbolcusu Kerem Demirbsay Leverkusen'e 32 milyon euro karşılığında transfer oldu. Leverkusen kulüp tarihinde ilk kez bir futbolcunun transferi için bu kadar yüksek meblağ para harcadı. Orta sahanın göbeğinde onayan Kerem, Leverkusen'in en güçlü silahı olarak gösteriliyor. Bu sezon transfer edilen en iyi 10 futbolcu sıralamasında listenin başında, Alman milli takımında 10 numaralı formayı giyen Julian Brand bulunuyor. Dortmund'un 25 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Brand, daha 23 yaşında. Listede Bayen Münih'in 80 milyon euro ödeyerek Atletico Madrdid'den transfer ettiği Fransız futbolcu Lucas Hernandez, Mats Hummels, Christian Gentner, Anthony Ujah, Dedryck Boyata, Marcus Schu.ert ve Niclas Füllkrug da bulunuyor.
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