En değerli Türk futbolcu oldu: 73.9 milyon euro
Avrupa’nın en büyük 5 futbol ülkesi kabul edilen İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda, piyasa değeri en yüksek 100 futbolcu açıklandı. Listede Türkiye’den 1 futbolcu yer aldı. Belirlenen değeriyle Türk futbol tarihine geçti.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı “Ocak 2019 itibarıyla en değerli futbolcular” raporuna göre Avrupa’nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa’nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.
Listede 100 milyon euro’nun üzerinde 27 futbolcu yer aldı. Listede yer alan tek Türk futbolcu ise Türk futbol tarihine geçti.
Roma formasını giyen Cengiz Ünder’in değeri 73.9 milyon euro olarak açıklandı.
Cengiz sıralamada 64. sırada yer aldı. Cengiz Ünder ilk 100’de yer alan tek Türk futbolcu oldu.
CIES’in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulübünde gösterdiği performans, kulübünün performansı, A Milli takımda sergilediği performans gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda en pahalı 100 futbolcu sıralandı.
İlk 20 şöyle...
20. Ousmane Dembele (Barcelona): 120 milyon euro
19. Cristiano Ronaldo (Juventus): 127.2 milyon euro
18. Eden Hazard (Chelsea): 129 milyon euro
17. Paul Pogba (Manchester United): 130.3 milyon euro
16. Bernardo Silva (Manchester City): 133.2 milyon euro
15. Gabriel Jesus (Manchester City): 134.6 milyon euro
14. Sadio Mane (Liverpool): 137.4 milyon euro
13. Roberto Firmino (Liverpool): 145.6 milyon euro
12. Dele Alli (Tottenham): 150.2 milyon euro
11. Antoine Griezmann (Atletico Madrid): 155.2 milyon euro
10. Leroy Sane (Manchester City): 156.1 milyon euro
9. Philippe Coutinho (Barcelona): 157 milyon euro
8. Romelu Lukaku (Manchester United): 162 milyon euro
7. Lionel Messi (Barcelona): 171.2 milyon euro
6. Paulo Dybala (Juventus): 171.9 milyon euro
5. Muhammed Salah (Liverpool): 184.3 milyon euro
4. Raheem Sterling (Manchester City): 185.8 milyon euro
3. Neymar (PSG): 197.1 milyon euro
2. Harry Kane (Tottenham): 200.3 milyon euro
1. Kylian Mbappe (PSG): 218.5 milyon euro
Yorumları Göster
Yorumları Gizle