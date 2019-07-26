En çok üye yine SPD’de
Almanya’da siyasi partiler arasında üye sayısı en güçlü olanı SPD. İkinci büyük parti CDU, üçüncü ise CSU. Profesör Oskar Niedermayer, geçen yıl siyasi partilerin üye kaybı ve üye artışını araştırdı. Araştırma sonucuna göre hükümet partileri üye kaybetti. Ancak SPD buna rağmen üye sayısı yine en çok olan parti.
SPD büyük koalisyon hükümetine ‘evet’ kararıyla geçen yıl yüzde 1.2 oranında üye kaybetti. Şimdiki üye sayısı 437 bin 754. Yüzde 2.6. üye kaybı yaşayan CDU’nun toplam üye sayısı 414 bin 905. SPD’nin üye sayısından 22 bin 849 daha az. Hükümetin küçük ortağı CSU’nun üye kaybı yüzde 1.9. Mevcut üye sayısı 138 bin 354 üye sayısıyla üçüncü büyük parti.
Geçen yıl en çok yeni üye kazanan siyasi parti aşırı sağcı AfD oldu. AfD’nin üye artışı yüzde 21.3. Ama toplam 33 bin 516 üye sayısıyla en küçük parti. Yeşiller üye sayısını yüzde 15.7 artırarak 75 bin 311 üyeyle 4’üncü büyük parti. Yeşiller’i üye sayısını yüzde 17 artıran FDP (63 bin 912) takip ediyor. Yüzde 0.5 oranında üye kaybeden Sol Parti 62 bin 16 üyeyle 6’ncı parti.
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