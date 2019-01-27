En büyük sermayemiz eğitim

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriEn büyük sermayemiz eğitim
GeriAvrupa En büyük sermayemiz eğitim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
27.01.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

En büyük sermayemiz eğitim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
En büyük sermayemiz eğitim

Frankfurt’ta üçüncüsü düzenlenen ‘Meslek ve Eğitim Fuarı’nda konuşan Başkonsolos Burak Karartı, eğitimin en büyük sermaye olduğunu belirterek gençlerin sorumluluk sahibi, özgüvenli ve başarılı şekilde yetişmesi için destek istedi.

FRANKFURT Başkonsolosluğu himayesinde faaliyet gösteren Türk Alman Eğitim Platformu, University of Applied Sciences Frankfurt’ta (Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) ‘3. Meslek ve Eğitim Fuarı’ düzenledi. Fuara, sivil toplum kuruluşları, öğrenci dernekleri, bankalar, bilişim, sigorta, emlak ve inşaat şirketleri ile THY ve cezaevleri gibi Türk-Alman kurumları destek verdi. Fuara katılan veli ve öğrenciler, katılımcı kuruluş ve şirketlerden meslek eğitimi konusunda bilgi aldı. Öğrenciler, atölyelerde de başvuru tekniklerini öğrenme imkanı buldular. Fuarın açılışını yapan Türk-Alman Eğitim Platformu yöneticisi, öğretmen Yadel Oktay Çoşkun, “Eğitim Fuarımıza katılan şirket ve kurum sayısı arttı. Fuarın, öğrencilerimizin seçimlerine katkıda bulunmasını istiyoruz. Ben ögrencilerime her zaman ‘Doğru meslek seçimi güvenli bir gelecek demektir’ tavsiyesinde bulunuyorum” dedi.

En büyük sermayemiz eğitim

KÜLTÜRÜMÜZ, ÖNEMLİ BİR ARTI DEĞER
Eğitimin, toplumun bugünü ve geleceğini belirleyen unsurların başında geldiğini belirten Başkonsolos Burak Karartı, şöyle konuştu: “Gençler, istekleri ve yetenekleri doğrultusunda iyi bir eğitim alarak içinde yaşadıkları toplumda sorumluluk sahibi, özgüvenli ve başarılı bireyler olarak yetişmeli. Kimliklerin ayrılmaz parçası olan kendi kültürlerini bir artı değer olarak sosyal ve mesleki yaşamlarına yansıtmalılar. Bir insanın hayat boyu en büyük sermayesinin eğitim olduğuna ve bu sermayeyi ne kadar çoğaltırsak, hayattaki başarımızın o kadar artacağına inanıyorum. Gençlerimizin yarınlarını belirlerken bunu aklımızdan çıkarmayalım. Ailelerimizin de çocuklarımızı ve gençlerimizi en güçlü şekilde desteklemekleri gerektiğinin altını çiziyorum.”

En büyük sermayemiz eğitim

TÜRKÇE MÜFREDATA ALINMALI
Frankfurt Eğitim Ataşesi Bora Başaran ise birbirini dışlamanın, antisemitizmin, İslam ve yabancı düşmanlığının kimseye bir şey kazandırmadığını söyledi. Türk toplumunun, Türkçe’nin notları etkileyen ders olarak müfredata alınmasını beklediğini belirten Bora Başaran, “Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkileri iyileştirmek durumundayız. Her şeyden önemlisi de çocuklarımızdır. Çocuklarımızın başarısı için de en iyi ortamı oluşturmak zorundayız” dedi.

En büyük sermayemiz eğitim

‘HOŞGÖRÜLÜYÜM DİYEN BİLE...’
University of Applied Sciences Frankfurt Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Achim Morkrammer de farklı kültürler arasında köprü kurmak zorunda olduklarını söyledi. Prof. Dr. Morkrammer, “Politika ve medyanın etkisiyle ikili ilişkilerde önyargılar hakim. Eğitimli insanlar bile, birbirini bu yönde algılıyor. ‘Ben hoşgörülüyüm’ diyenler, olması gerekeni karışısındakinden bekliyor. Birbirimizden öğrenmeye hazır olmalıyız. Haksızlıklara karşı mücadele etmek, buna en iyi örnek olarak da eğitim konusunu göstermek istiyoruz” diye konuştu.

En büyük sermayemiz eğitim

ÖĞRENCİLER BİLGİ ALDI
Fuara destek veren şirket ve kuruluşlar standlarında, iş olanakları ve meslek eğitimi konusunda bilgi verdi. Crytek bilişim şirketi yetkilileri Mehmet Yerli ve Turgut Özbayram, bilgisayar ile uğraşan gençlere, program ve oyun yazılımlarıyla ilgilenmelerini tavsiye etti. Uzmanlar, bilişim yazılımlarının geleceği belirleyeceğine dikkati çektiler.
Hessen Cezaevleri Müdürlüğü görevlisi Jörg Weber de gençlerin gardiyan olarak eğitim alabileceklerini, yüksek okula gitmek isteyenlerin de cezaevlerinin yönetiminde iş bulabileceklerini söyledi. Delta inşaat yöneticisi Hasan Öztürk ise şirketini sağlıklı şekilde büyütmek için ustaların yanına çırak alıp yetiştirmek istediğini belirtti. Öztürk, inşaat sektöründe kalifiye personele her zaman iş olanakları bulunuduğuna da dikkati çekti.

En büyük sermayemiz eğitim

En büyük sermayemiz eğitim

En büyük sermayemiz eğitim

En büyük sermayemiz eğitim
En büyük sermayemiz eğitim
En büyük sermayemiz eğitim


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle