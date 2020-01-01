KREFELD itfaiye teşkilatının müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü. Maymunların kaldığı bölüm tamamen kullanılamaz hale gelirken, 30 maymunun yanarak öldüğü açıklandı. Aynı binanın dış bölümünde kalan goriller ise yangından kurtarıldı. Krefeld Hayvanat Bahçesi yönetimi resmi Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “Gece yarısından hemen sonra inanılmaz bir trajedi bizi vurdu. En büyük korkumuz gerçekleşti. Maymunların hiçbiri kurtarılmadı.”

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, çıkış nedeni ise hâlâ bilinmiyor. Hayvanat bahçesi yılın ilk gününde yaşanan korkunç yangın nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı. Krefeld’de maymunların tutulduğu hayvanat bahçesi 1975 yılında açıldı. 2 bin metrekarelik binada orangutan, şempaze, goril, yarasalar ve kuşlar barınıyordu.



