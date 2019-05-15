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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
15.05.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

En büyük dövüş organizasyonunu Türkler düzenliyor

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En büyük dövüş organizasyonunu Türkler düzenliyor

10 yıldır düzenledikleri dövüş sporları organisazyonlarıyla seyirci rekorları kıran Bülent Sağlam ve Emre Öztürk, 15 Haziran’da Avustruya’nın en büyük galası Vendetta’ya imza atmaya hazırlanıyor.

BUGÜNE kadar 40’ın üzerinde gala düzenleyen organizatör Bülent Sağlam ve Emre Öztürk, “2009 yılında ‘Ultimate Cage Fighters’ ismiyle gerçekleştirdiğimiz dövüş sporları galamız, kısa sürede ülke çapında tanınır hale geldi. Seyirci rekorları kırmaya başladık. Daha sonra ‘Vendetta’ ismiyle karma dövüş sporları galası düzenlemeye karar verince ülkenin en büyük organizasyonu haline geldik. Biz aynı gecede Boks, Kickboks, Thaiboks ve MMA Dövüşleri’ni düzenliyoruz. Bu son derece masraflı bir organizasyon. Çünkü her spor için ayrı hakem, ayrı teknik adam getirmek zorundasınız. Tüm karşılaşmalar kafesin içinde gerçekleşiyor. İzleyicilerimizin bundan büyük bir zevk aldığını görünce bu şekilde devam etmeye karar verdik. Bu yılki galamızda Türk sporcularımız yine dünya ve Avrupa şampiyonlukları başta olmak üzere, birçok dalda ringe çıkacak” dediler.

En büyük dövüş organizasyonunu Türkler düzenliyor

SEYİRCİLER İÇERİ GİREMİYOR ÇÜNKÜ YER YOK
Bugün Avusturya’nın en büyük organizasyonu olduklarına dikkati çeken Bülent Sağlam, “Buradaki en büyük salon 2 bin 500 kişi kapasiteli. Seyircilerimiz içeri giremiyor çünkü yer kalmıyor. Bu işi Türkiye’ye götürerek, bilgi ve tecrübelerimizi orayla paylaşmaya karar verdik. Ankara ve İstanbul iki dövüş galası düzenledik. İstanbul’da 12 bin kişi seyirci kapasiteli Ülker Spor Arena’ya altı bin kişi geldi. Türkiye’de henüz tanınmadığımız için bu sayı çok iyi. İkinci, üçüncü organizasyonumuzda salonu dolduracağımıza inanıyoruz. Sakarya ile İstanbul olmak üzere iki gala daha düzenlemeyi planlıyoruz bu yıl içinde” diye konuştu.

En büyük dövüş organizasyonunu Türkler düzenliyor

GENÇLER BİZE ULAŞSIN
Çok sayıda milli futbolcunun da menajerliğini yapan başarılı menajer Emre Öztürk, genç dövüşçülere fırsat vermeye hazırlandıklarını vurgulayarak, “Türkiye’deki sporculara Avrupa kapılarını açacağız. Dövüş sporlarında başarıya ulaşan gençler ister Türkiye’den, ister Avrupa’dan olsun bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilir. Kendilerine dünya ringlerinin kapılarını açarak, yardımcı olacağız. İş adamlarımıza da seslenmek istiyorum: Çok başarılı sporcularımız var kulübümüzde. Bunlara sponsorluk yaparlarsa hem kendi reklamlarını gerçekleştirmiş, hem de sporcularımızın başarılarında pay sahibi olmuş olurlar” dedi.

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