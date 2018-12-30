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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
30.12.2018 - 15:51, Son Güncelleme:

En başarılısı Adi Hütter

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En başarılısı Adi Hütter

Bundesliga’da 2018-2019 sezonu’nun ilk yarısında teknik direktörler arasında en başarılı notu Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter elde etti. Her maçtan sonra 18 teknik direktöre verilen notlar değerlendirildiğinde Frankfurt takımının Teknik Direktör Hütter ilk sırada yer aldı.

Frankfurt’un başına temmuz ayında geçen Avusturyalı 48 yaşındaki teknik adam, ilk sezonunda büyük başarı elde etti. Avrupa Ligi maçlarını tamamında takımını galibiyete taşıyan Hütter, ligde de oldukça başarılı sonuçlar aldı. Güçlü rakipleriyle mütevazi bir kadrosuyla mücadele eden Frankfurt, sezonun ilk yarısını 27 puanla altıncı sırada tamamladı. Teknik direktörlere en yüksek 1 ile en düşük 6 arasında verilen puanlar göz önünde tutulduğunda Hütter, 2.47 puan ortalamasıyla en yüksek notu alana isim olarak öne çıktı.

En başarılısı Adi Hütter

İLK DÖRTTE SADECE BİR ALMAN
Başarılı teknik direktörler sıralamasında ikinci isim ise RB Leipzig Teknik Direktörü Ralf Hangnick oldu. Hangnick 2.52 puan aldı. Teknik direktör sıralamasında ilk sıralara yabancı teknik adamlar yerleşti. Bundesliga’daki 18 teknik direktör arasında ilk dört sırada üç yabancının isim bulunuyor. Avusturyalı Hütter’in birinci olduğu sıralamada Dortmund’un İsviçreli teknik adamı Lucien Favre üçüncü, Hertha Berlin’in Macar teknik adamı Pal Dardai ise dördüncü oldu.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTILAR
Geride kalan 17 maçta en büyük hayal kırklığı ise Hekuo Herrlich, Domenico Tedesco, Markus Weinzierl ve Niko Kovaç yaşattı. Başarılı teknik direktörler sıralamasında Leverkusen’in sezonun ilk yarısının son maçından sonra görevden aldığı Herrlich en başarısız isim oldu. 4.11 gibi çok düşük bir not ortalaması yakalayan Herrlich’in ardından Schalke’nin genç Teknik Direktörü Domenico Tedesco en başarısız ikinci isim olarak listenin 17. sırasına yerleşti. Tedesco 3.7 not ortalaması aldı. Stuttgart’ı çalıştıran Weinzierl 16. sırada yer alırken B. Münih’in Teknik Direktörü Niko Kovac ise ancak 13. olabildi.

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