En az 6 hafta sahalardan uzak
Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen’de Ömer Toprak şoku. Baldırında kas zedelenmesi olan 30 yaşındaki futbolcunun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Toprak, defans futbolcularının sakat olması nedeniyle Dortmund kulübünden bir yıllığına kiralık olarak alınmıştı.
ÖMER’in sakatlığıyla birlikte takımda sakat futbolcu sayısı yediye yükseldi. Defansta Bargfrede, Langkamp, Veljkovic ve Augustinsson, forvette ise Rashica ve Bartels’in sakatlıkları sürüyor. Werder Bremen defans futbolcularının sıkıntısını şimdiye kadar oynadığı iki lig maçında da çekti. İki karşılaşmayı da kaybeden takım, kalesinde altı gol gördü.
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