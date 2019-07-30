‘En ağır cezayı alması için...’
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Frankfurt’ta önceki gün sabah saatlerinde 8 yaşındaki bir çocuğun trenin altına itilerek öldürülmesi üzerine tatili yarıda kesip Berlin’e döndü. Güvenlik birimlerinin başındaki yetkililerle acil toplantı yapan Seehofer, istihbarat ve emniyet teşkilatlarına daha fazla polisin işe alınacağını açıkladı.
BERLİN’de basın toplantısı düzenleyen Seehofer, hem alınacak önlemler hakkında bilgi verdi hem de saldırıyı sert bir dille kınadı: “Kan dondurucu, Hepimizi dehşete düşüren bir cinayet. Hepimizi derinden yaralayan bir olay. Saldırganın yargıya hesap vermesi ve hak ettiği en ağır cezayı alması için hukuk devleti çerçevesinde tüm olanaklar kullanılacaktır. Benim amacım, toplumun bölünmesinin önüne geçmek. Bizim 5 bin 600 tren istasyonumuz var. Bunların güvenliğini sağlamak için Federal Ulaştırma Bakanlığı ile ortak çalışacağız. Bugün (salı) Ulaştırma Bakanı ile telefonda görüştüm. Güvenlik için alınacak önlemleri görüşmek üzere bir araya geleceğiz. İçişleri Bakanlığı olarak istasyonlardaki güvenliği daha da iyileştireceğiz. Hem istihbarat hem de emniyet teşkilatlarına daha fazla polis alınacak. İstasyonlara daha fazla güvenlik kameraları yerleştirilecek. Mültecilerin karıştığı suçların küçümsenmemesi ve bunların politik araç olarak kullanılmaması gerekir.”
İSVİÇRE’DE ARANIYORDU
Federal Asayiş Daire Başkanı Holger Münch ise “Halkın kamuya açık alanlarda kendilerini güvende hissetmelerini sağlamalıyız. Güvenlik birimlerinin ana görevi budur” dedi. Seehofer ile birlikte basın toplantısına katılan Federal Polis Teşkilatı Şefi Dieter Romann da şöyle konuştu: “Eritre’de 1979 yılında doğan zanlı, 2006 yılında İsviçre’ye kaçak yollarla gelerek sığınma talebinde bulundu. Sığınma talebi 2008 yılında kabul edildi. İsviçre’de düzenli olarak çalışan zanlı, işyeri tarafından ‘uyum örneği’ olarak gösterildi. Komşusunu bıçakla tehdit ettiği için İsviçreli güvenlik birimlerce aranıyordu.”
PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU
İsviçre’nin Blick gazetesi, zanlının isminin Hapte A. olduğunu, yıllardır Zürih Demir Yolları’nda çalıştığını yazdı. İsviçre polisinin verdiği bilgiye göre ise zanlı bu yılın başından beri psikolojik tedavi görüyordu ve bu yüzden işe de gitmiyordu. Zanlının ayrıca eşine ve çocuklarına karşı da saldırgan tavırlar içinde olduğu belirtildi.
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