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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
07.10.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

'Emre Mor sorumsuz biri'

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'Emre Mor sorumsuz biri'

Borussia Dortmund'un Kaptanı Marco Reus, eski takım arkadaşı Emre Mor için "O diğer gençler gibi çalışkan ve azimli değil. O çok erken hayata kapıldı." dedi.

A Milli Futbol Takımı'na çağırıldıktan sonra futbolseverlerin kendisinden çok şey beklediği Emre Mor, transfer olduğu takımlarda bir türlü tutunamadı.

Milli maçlarda gösterdiği çıkışın ardından, Alman devi Borussia Dortmund'un yolunu tutan genç futbolcu, teknik direktör Thomas Tuchel'in gözüne girememişti.

DORTMUND'DA TUTNAMADI LA LİGA'YA GİTTİ
Transferin ilk zamanlarında kendisine verilen fırsatları iyi değerlendiremeyen Emre Mor, yedek kulübesine demir atmıştı. Uzun süre forma şansı bulamayan genç futbolcu menajerinin uzun uğraşlarının ardından La Liga takımlarından Celta Vigo'ya transfer oldu. Burada da beklentilerin altından kalan Emre, kötü performansı yetmezmiş gibi sorumsuz tavırlarıyla da göze batmış ve kadro dışı bırakılmıştı.

Emre Mor sorumsuz biri

KENDİSİNİ ŞÖHRETE KAPTIRDI
Futbolseverlerin kendisinden çok şey beklediği Emre Mor, erken girdiği yıldız futbolcu kompleksiyle yeşil sahlardan çok futbol dışı hareketleriyle gündem oldu. Son olarak kendisine özel yaptırdığı koltukla havuz başında poz veren genç futbolcu, herkesten tepki toplamıştı. Borussia Dortmund'un yıldız ismi ve kaptanı Marco Reus, Emre Mor hakkında önemli bir açıklama yaptı. Emre'nin hayata kendini erken kaptırdığını dile getiren Reus "Emre Mor çok yetenekli ama onun yaşam tarzı yeteneklerinin önüne geçiyor. 34 yaşındaki arkadaşlarımız bile antrenmana 1 saat önceden gelirken Emre 10 dakika geç geliyordu. O diğer gençler gibi çalışkan ve azimli değil. O çok erken hayata kapıldı." dedi.

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