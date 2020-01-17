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Haber Giriş: 17.01.2020 - 17:14,Son Güncelleme:/

Emre Can kararını verdi!

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Emre Can kararını verdi!

Serie A takımlarından Juventus'ta top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, İtalyan ekibiyle yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyor.

Geçtiğimiz sezon başında Liverpool’dan, Juventus’a transfer olan Emre Can, İtalya macerasının sonuna gelmiş gibi gözüküyor. 2018-2019 sezonunda Juve formasıyla çıktığı 37 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen, bu sezon ise yeteri kadar şans bulamayan 26 yaşındaki oyuncu, Torino ekibiyle yollarını ayırma aşamasında.

Juventus’un UEFA’ya verdiği Şampiyonlar Ligi listesinde yer almayan, ligde de sadece 8 müsabakada 279 dakika sahada kalabilen başarılı futbolcu, İtalyan medyasına göre Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici ile bir görüşme talep etti.

Paratici, geçtiğimi günlere yaptığı açıklamada, “Emre Can kesinlikle bizimle kalacak. O uluslararası anlamda herkesin isteyebileceği bir orta saha oyuncusu. Bizimle kalacak” ifadelerini kullanmıştı. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre’nin ise buna rağmen siyah-beyazlılardan ayrılarak daha fazla oynayabileceği bir takıma transfer olmayı istediği belirtiliyor.

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