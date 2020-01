Emre Can Bundesliga'ya dönüyor

BUNDESLIGA'da şampiyonluk kovalayan Dortmund, kadrosunu Alman milli futbolcu Emre Can ile güçlendirmek istiyor. Bir süreden beri Emre Can ile görüşen Alman kulübü yöneticileri, milli futbolcuyla para konusunda anlaştı. 26 yaşındaki yıldız futbolcunun Dortmund ile sözleşme imzalaması için tek engel Juventus kulübü kaldı. İtalyan kulübüyle Alman kulübü anlaşırsa Emre Can, Dortmund'da dört yıllık imza atacak. Dortmund yönetimi de Emre Can'a yıllık 10 milyon Euro ödeyecek.





23 MİLYON İSTİYOR

Juventus yönetimi, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Can için Dortmund'dan 23 milyon Euro talep ediyor. Dortmund yönetimi ise bu parayı daha aşağıya çekmek istiyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklar sürüyor. Emre Can 2018 yılından beri Juventusta forma giyiyor. Yıldız futbolcu bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamayınca kulüpten ayrılma istediğini açıklamıştı.