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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
25.09.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Emine’nin babasından Almanyalı Türklere çağrı: Belki bir hayat kurtulacak

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Emine’nin babasından Almanyalı Türklere çağrı: Belki bir hayat kurtulacak

7 yaşındaki Emine, iki yaşındayken kaybettiği kız kardeşi gibi kan zehirlenmesi olarak tarif edilen hastalıkla savaşıyor. İlik nakli olması gerekiyor. 3 Ekim’de okulunda uygun iliğin bulunması için bir doku tipleme kampanyası yapılacak. Herkesi, özellikle de Türkleri, çok basit bir testle Emine ve benzer durumdaki hastalara umut olmaya çağıran baba Abdullah Ekinci “Belki de bir çocuğun hayatı kurtulacak” dedi.

EMİNE Ekinci Berlin'de doğdu. Üç kardeşin en büyüğü. Henüz 7 yaşında. Kendisinden bir yaş küçük kız kardeşi Evin henüz iki yaşındayken öldü. Aniden ölen küçük Evin'in ölüm nedenini doktorlar, septik granülomatizis olarak tespit etti. Septik granülomatizis ender görülen bir hastalık. Vücudun herhangi bir organında enfeksiyon yapan mikropların kana karışmasıyla ortaya çıkan kan zehirlenmesi olarak tanımlanıyor. Hastalığın kalıtımsal olduğunu öğrenen baba Abdullah Ekinci, Evin'in ölümünün ardından Emine için de hemen doktora başvurdu. Doktorlar önce, Emine'de hastalığın olması durumunda küçük kızın çoktan yaşamını yitirmesi gerektiğini söyleyip testleri yaptırmak istemedi. Baba ısrar edince Emine'ye testler yapıldı.

Emine’nin babasından Almanyalı Türklere çağrı: Belki bir hayat kurtulacak
KIZIMIN MEZARI BAŞINDA ÖĞRENDİM
1995 yılından beri Berlin’de yaşayan Abdullah Ekinci, Emine’nin test sonuçlarının kendisine mezarlıkta olduğu sırada verildiğini belirterek “Evin'in mezarı başındayken beni aradılar. Aynı hasatlığın Emine'de de olduğunu söylediler. Büyük bir yıkım yaşadım bu haberle. O sıralarda eşim oğlum Mustafa'ya hamileydi. Mustafa doğunca 'acaba o da mı hasta ' diye doğumuna bile sevinemedik. Korkularımız çok büyüktü. Bir kızımızı kaybettik, ikincisinde aynı hastalık çıkınca yıkıldık. Doğar doğmaz Mustafa'ya testler yapıldı. Hastalık bulunmadı. Emine her gün ilaçlar almak zorunda. Bu ilaçlar da belli saatlerde alınmalı. Aksatılmamalı, aksi taktirde kızımın vücut direnci düştüğü için alabileceği virüs veya bakteri sonucu yaşamını kaybedebilir. Emine artık ilaç almaktan bıktı. Bana 'Baba ilaçlardan nefret ediyorum' diyor. Daha ne kadar alması gerektiğini soruyor” dedi.

Emine’nin babasından Almanyalı Türklere çağrı: Belki bir hayat kurtulacak
KENDİ ÇOCUĞU GİBİ KOŞTURDULAR
Kızına uygun ilik bulmak için önce memleketinde yakın akrabaları arasında testler yapıldığını ancak uygun iliğin bulunamadığını belirten Ekinci “Kızımın gittiği okul yönetimi ve veliler, hastalık karşısında çok duyarlı davrandı. Hemen kampanya için çalışma başlattılar. Onlar bana insanlığın ölmediğini gösterdi. Her bir veli ve okul görevlileri, sanki kendi çocukları için çaba gösteriyor gibiler. 3 Ekim'de Alman Kemik İliği Bağış Bankası (DKSM) yetkililerinin nezaretinde bağış kampanya düzenlenecek. Berlin Tornower Weg 26-34 adresinde bulunan Peckwisch Okulu'ndaki test 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılacak. Çok basit bir test. Sadece pamuklu çubukla tükürük örneği alınacak. Hiçbir zararı yok. Bağışçılar arasında hem Emine için hem de diğer hastalar için ilik bulunmasını umut ediyoruz. Belki de bir çocuğun hayatı kurtulacak. Özellikle Türklerin gelmesi, uygun iliğin bulunma ihtimalini artırıyor” dedi.

Emine’nin babasından Almanyalı Türklere çağrı: Belki bir hayat kurtulacak

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